Come vendere vino al ristorante: Italia a Tavola mette a confronto gestori e cantine

Dal 16 al 18 maggio il Palazzo del Ghiaccio di Milano ospiterà la settima edizione di Best Wine Stars, manifestazione ideata e organizzata da Prodes Italia che, per il 2026, si presenta con importanti novità tra cui il talk firmato Italia a Tavola (media partner della manifestazione) dal titolo "Vino al ristorante: opportunità per tutti o pratica per il cassetto?".

Vino al ristorante tra prezzi, servizio e nuovi equilibri del settore horeca

Il talk organizzato dalla nostra testata è in programma il 18 maggio alle 11, un incontro pensato per analizzare in modo concreto e attuale il consumo di vino al ristorante, affrontando temi centrali come la definizione del prezzo al tavolo, le modalità di proposta e servizio e i nuovi equilibri tra cantine e pubblici esercizi. L’obiettivo è individuare modelli sostenibili che garantiscano la giusta remuneratività sia ai gestori dei locali sia ai produttori, senza perdere di vista l’evoluzione dei comportamenti di consumo e la necessità di valorizzare le etichette di qualità, in un contesto segnato dall’esubero della produzione vinicola.

I relatori del talk di Italia a Tavola "Vino al ristorante: opportunità per tutti o pratica per il cassetto?"

I relatori del talk di Italia a Tavola "Vino al ristorante: opportunità per tutti o pratica per il cassetto?"

A moderare il dibattito sarà Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Protagonisti del talk alcuni autorevoli esponenti di associazioni, cantine ma anche chef rinomati ed esperti del settore. Interverranno infatti:

Luciano Sbraga , vicedirettore generale Fipe e direttore area Centro Studi e Politiche per lo Sviluppo

, vicedirettore generale Fipe e direttore area Centro Studi e Politiche per lo Sviluppo Emanuele Rabotti, presidente Consorzio Franciacorta

presidente Consorzio Franciacorta Ottavia Giorgi di Vistarino , titolare della cantina Conte Vistarino

, titolare della cantina Conte Vistarino Enrico Chiavacci , Marketing Director Marchesi Antinori

, Marketing Director Marchesi Antinori Luca Montanaro , direttore di sala Moebius, una stella Michelin a Milano

, direttore di sala Moebius, una stella Michelin a Milano Claudio Sadler, chef patron del Ristorante Sadler, una stella Michelin a Milano

chef patron del Ristorante Sadler, una stella Michelin a Milano Salvatore Butticè , chef patron del ristorante Il Moro di Monza

, chef patron del ristorante Il Moro di Monza Paolo Porfidio, enologo e sommelier, founder Somm Is The Future

Il 18 maggio si terrà il talk organizzato da Italia a Tavola dal titolo "Vino al ristorante: opportunità per tutti o pratica per il cassetto?"

Il 18 maggio si terrà il talk organizzato da Italia a Tavola dal titolo "Vino al ristorante: opportunità per tutti o pratica per il cassetto?"

Un’occasione di dialogo tra ristorazione e produzione per riflettere sulle sfide attuali del vino al ristorante e sulle strategie future in grado di rendere questa voce sempre più centrale e sostenibile nel business dell’ospitalità. Per partecipare all’evento ci si può iscrivere dal sito bestwinestars.com fino ad esaurimento dei posti. Chi non potrà partecipare fisicamente potrà seguire lo streaming in diretta sul quotidiano italiaatavola.net o sui canali Facebook e Instagram di Italia a Tavola.

Percorsi di degustazione e Area Bronze: le novità 2026

Best Wine Stars ha ottenuto inoltre il riconoscimento ufficiale di Fiera Internazionale di settore da Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano, consolidando il proprio ruolo nel panorama del vino e degli spirits. La manifestazione si svilupperà in tre giornate dedicate a degustazioni, incontri e networking, coinvolgendo aziende italiane e internazionali, stampa specializzata e professionisti del comparto enogastronomico.

Tutto pronto per la settima edizione di Best Wine Stars, con moltissime novità

Tutto pronto per la settima edizione di Best Wine Stars, con moltissime novità

L’edizione 2026 propone un articolato percorso espositivo suddiviso in aree tematiche: Area Vino Italia, Area Vino Internazionale, Area Bio, Area Spirits e Area Tasting, pensate per offrire un’esperienza completa e strutturata. A queste si affianca l’Area Food, animata dalle proposte di Enduro Republic Bistrot, realtà nata a Grazzano Visconti e caratterizzata da una cucina autentica e conviviale, con piatti realizzati a partire da ingredienti locali.

Novità dell'edizione 2026 l'Area Bronze, dove ci sarà spazio per produttori emergenti

Novità dell'edizione 2026 l'Area Bronze, dove ci sarà spazio per produttori emergenti

Tra le principali novità spicca l’introduzione dell’Area Bronze, collocata al piano superiore della location. Questo nuovo spazio è dedicato a piccole aziende emergenti e produttori provenienti da territori meno rappresentati, con condizioni di accesso agevolate e un format pensato per favorire lo sviluppo di nuove realtà.

Enzo Carbone, Ceo di Prodes Italia

Enzo Carbone, Ceo di Prodes Italia

«Con questa iniziativa riconfermiamo il nostro impegno nel sostenere e valorizzare, attraverso un aiuto concreto e mirato, le realtà promettenti che stanno ridefinendo il panorama del vino e degli spirits» spiega Enzo Carbone, ceo di Prodes Italia. L’Area Bronze risulta già completamente sold out, segnale di forte interesse da parte delle aziende più dinamiche del settore.

Networking e piattaforma digitale: strumenti per il business del vino

Grande attenzione è riservata alle opportunità di networking grazie alla riconferma dell’Area Village, spazio dedicato a stampa, buyer e operatori per favorire incontri B2B e relazioni commerciali. Lunedì 18 maggio è prevista inoltre un’iniziativa originale: i professionisti potranno ritirare un kit degustazione in formato “blind box”, contenente selezioni di etichette delle cantine presenti, con l’obiettivo di incentivare nuovi contatti e scambi tra produttori e operatori.

Riconfermato nel 2026 il BWS Village: lunedì 18 maggio gli operatori di settore avranno a disposizione un kit degustazione contenente una selezione di etichette presenti

Riconfermato nel 2026 il BWS Village: lunedì 18 maggio gli operatori di settore avranno a disposizione un kit degustazione contenente una selezione di etichette presenti

Dopo il debutto del 2025, torna anche la piattaforma digitale ufficiale, progettata per facilitare interazioni e appuntamenti tra espositori e buyer prima, durante e dopo l’evento, ampliando le opportunità di business e visibilità.

Partnership 2026: nuove collaborazioni e apertura internazionale

L’edizione 2026 si distingue per una rete di collaborazioni consolidata e ampliata. Tra i Partner Ufficiali si confermano Agivi e Assoenologi, mentre entrano per la prima volta AssoDistil e il Consorzio Nazionale Grappa, realtà di riferimento nella tutela e valorizzazione del comparto distillatorio italiano. Il dialogo con i mercati esteri viene rafforzato attraverso i Buyers Partner, tra cui Strive International Consulting Ltd., la Camera di Commercio Italiana in Ungheria e Danitacom, impegnati nello sviluppo di relazioni commerciali internazionali.

Fabio Gobbi e Simona Geri: i due content creator saranno protagonisti a Best Wine Stars 2026

Fabio Gobbi e Simona Geri: i due content creator saranno protagonisti a Best Wine Stars 2026

Ampia anche la presenza dei Media Partner, con testate come I Grandi Vini, Italia a Tavola, Wine Meridian, DoctorWine, BarTales, Vino News 24, ItalianWineTour ed EventiMilano.it. Tra le novità 2026 si aggiunge Wine Tales Magazine, piattaforma dedicata alla narrazione del mondo del vino. Durante l’evento, diversi media saranno presenti con desk dedicati per interviste e incontri, mentre la comunicazione digitale sarà amplificata dalla creators community composta da Simona Geri, Fabio Gobbi e Adriano Amoretti, contribuendo ad aumentare visibilità ed engagement.

Masterclass, tasting room e talk: il programma culturale 2026

Accanto al walk-around tasting, Best Wine Stars 2026 propone un calendario di circa 12 appuntamenti tra masterclass, talk e tasting rooms, pensati per approfondire le principali dinamiche del settore. Tra gli incontri confermati segnaliamo:

• Siamo cambiati - Sono cambiati i tempi o non abbiamo più tempo.

• Viaggio in Italia - Il vino che ci gira intorno

• No alcol - Non paragoniamoli, conosciamoli

• Piccole aziende, grandi progetti - L’Italia più nascosta si racconta

Le masterclass rappresentano un momento di approfondimento dedicato alla scoperta di aziende, territori e filosofie produttive, con degustazioni guidate di etichette rappresentative. Tra le realtà coinvolte figurano Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli, Consorzio Tutela Vino Custoza Doc, Cantina Sociale Luca Gentile Soc. Coop. Agr e Tenuta Il Finale Società Argicola ARL.

Fabio Bacchi sarà protagonista il 17 maggio della Tasting Room dedicata agli spirits

Fabio Bacchi sarà protagonista il 17 maggio della Tasting Room dedicata agli spirits

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Piranesi e saranno condotti da Adua Villa, affiancata da esperti del settore come Mattia Asperti, sommelier e creatore della community Il Sommelier Divino, Francesco Quarna, speaker di Radio Deejay e vignaiolo, Valentina Vercelli, giornalista de La Cucina Italiana e Slowine, Stefania Vinciguerra, giornalista professionista caporedattore di DoctorWine e della Guida Essenziale ai Vini d'Italia. Tra gli appuntamenti più attesi emerge la novità in programma domenica 17 maggio, la Tasting Room dedicata agli spirits, curata da Fabio Bacchi.

Un evento strategico per il settore vino e spirits

Grazie a un format consolidato e a un costante ampliamento dei contenuti, Best Wine Stars 2026 si conferma come piattaforma strategica per il settore del vino e degli spirits, capace di coniugare degustazione, formazione e business. L’introduzione di nuove aree, il rafforzamento delle partnership e un programma culturale articolato rendono l’edizione 2026 particolarmente rilevante nel panorama fieristico internazionale.