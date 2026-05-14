A Palermo e Catania il confronto sulla filiera del grano e della pasta siciliana

Tra Palermo e Catania si concentra, nei primi giorni di giugno, un calendario di incontri che mette al centro il comparto cerealicolo siciliano e alcune delle sue principali traiettorie di sviluppo: la pasta, il grano duro e lo studio del glutine. Un confronto che coinvolge ambiti produttivi, scientifici e di mercato, con un’attenzione particolare ai cambiamenti in atto nelle filiere mediterranee.

Sicilia, tre appuntamenti tra pasta, grano duro e glutine dall’1 al 5 giugno

Ricerca scientifica e confronto internazionale sul glutine

Dall’1 al 3 giugno, al Splendid Hotel La Torre di Palermo, si svolge la XV edizione dell’International Gluten Workshop, appuntamento che riunisce ricercatori e specialisti del settore agroalimentare. Il workshop è dedicato allo studio del glutine e ai progressi nelle aree dell’agronomia, della genetica e della genomica applicata al grano. L’obiettivo è favorire il confronto tra approcci scientifici differenti, con particolare attenzione ai processi di selezione varietale e alle evoluzioni della ricerca nel campo cerealicolo.

La pasta siciliana tra mercati e posizionamento internazionale

Il 4 giugno, a Villa Airoldi a Palermo, il focus si sposta sulla pasta siciliana e sul suo posizionamento nei mercati globali. L’iniziativa intende analizzare il ruolo del prodotto all’interno della dieta mediterranea e le dinamiche della filiera produttiva regionale. Nel corso della giornata, operatori e tecnici del settore discutono le trasformazioni dei consumi e le prospettive legate all’internazionalizzazione. Al centro anche il tema del rapporto tra produzione locale e scenari competitivi globali, in un contesto in cui la pasta diventa indicatore di equilibrio tra tradizione e domanda estera.

Il grano duro e la filiera siciliana nel nuovo contesto internazionale

Il giorno successivo, il 5, il confronto si sposta a Catania, al Palazzo della Cultura, con un incontro dedicato al grano duro e alla sua centralità nella cerealicoltura siciliana. Il tema della qualità delle materie prime viene affrontato alla luce delle trasformazioni dei mercati internazionali e dei nuovi modelli economici del comparto. Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione della filiera del cosiddetto “grano siciliano”, con un’analisi delle condizioni produttive e delle dinamiche di mercato che interessano l’intero settore.