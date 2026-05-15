A Polpenazze torna la Fiera del Vino: cinque giorni tra degustazioni e masterclass

Dal 29 maggio al 2 giugno il borgo di Polpenazze del Garda (Bs) ospiterà la 74ª edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, appuntamento storico dedicato ai vini del territorio gardesano e della Valtènesi. La manifestazione, organizzata da Arte del Vino e Tipico Eventi in collaborazione con il Comune di Polpenazze del Garda, torna anche quest’anno nel periodo del ponte del 2 giugno, confermando una formula che unisce degustazione, promozione territoriale e intrattenimento. La rassegna continua a rappresentare uno dei momenti più riconoscibili per il vino del Garda, in una zona dove il legame tra turismo, produzione vitivinicola e ospitalità resta uno degli elementi centrali dell’economia locale.

Dal 29 maggio al 2 giugno Polpenazze del Garda ospiterà la 74ª edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda

Oltre 150 vini in degustazione

Saranno circa trenta i produttori presenti, in larga parte espressione della Valtènesi e del basso Garda, affiancati da cantine del Lugana e dell’alto lago. Un panorama che permetterà di attraversare diverse interpretazioni produttive del territorio, tra vini bianchi, rosati e rossi. L’accesso alla manifestazione sarà consentito tramite biglietto con calice e tracollina inclusi, mentre le degustazioni verranno proposte con formula a consumo. Gli organizzatori prevedono un’affluenza superiore alle 20mila presenze distribuite nell’arco dei cinque giorni.

Il borgo e il vino come racconto del territorio

La Fiera continua a mantenere un rapporto stretto con il contesto che la ospita. Il centro storico di Polpenazze, affacciato sulle colline moreniche del Garda, resta parte integrante dell’esperienza, tra percorsi di degustazione e spazi dedicati agli incontri.

Saranno oltre 150 i vini in degustazione

La manifestazione si inserisce in una fase in cui il vino gardesano sta cercando una propria riconoscibilità sempre più definita, soprattutto sul fronte dei rosati della Valtènesi e della valorizzazione delle produzioni legate al lago.

Masterclass e approfondimenti al castello

Accanto agli assaggi, il programma prevede una serie di masterclass ospitate nel castello di Polpenazze. Gli incontri saranno dedicati ai vini del Garda e agli abbinamenti gastronomici, con la partecipazione della relatrice Adele Silvestrini e di Riccardo Vergine, maître del Grow Restaurant. Il focus sarà rivolto al dialogo tra vini del territorio e cucina, con particolare attenzione agli abbinamenti con piatti a base di selvaggina.

La manifestazione ospiterà inoltre una proposta food affidata a diversi food truck distribuiti lungo le vie del borgo, con una selezione di specialità regionali e street food contemporaneo. Parallelamente proseguirà il programma musicale “Castello on Stage”, che accompagnerà le serate della Fiera con concerti, dj set e spettacoli ospitati nella corte del castello. La chiusura del 2 giugno sarà affidata a uno spettacolo pirotecnico in Piazza Biolchi.