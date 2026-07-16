BORGO DI VINO
Ardesio DiVino torna con oltre due giorni di degustazioni e l'omaggio a Pellegrino Artusi
L'1 e 2 agosto torna Ardesio DiVino, la rassegna enogastronomica nel borgo della Val Seriana con degustazioni, produttori, laboratori, musica e incontri. L'edizione 2026 rende omaggio a Pellegrino Artusi
L'1 e il 2 agosto il centro storico di Ardesio, nel cuore della Val Seriana, ospiterà la 22ª edizione di Ardesio DiVino, manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane. Per due giorni il borgo delle Orobie bergamasche accoglierà produttori, vignaioli, artigiani del gusto e appassionati con degustazioni, incontri, musica e iniziative culturali. L'evento, organizzato da ADIVÌ APS, prenderà il via venerdì 31 luglio con la tradizionale Cena DiVina.
Il filo conduttore dell'edizione 2026 è dedicato a Pellegrino Artusi, figura centrale della cucina italiana e autore de La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Il programma mette al centro le ricette come patrimonio culturale, memoria collettiva e racconto dei territori. A rafforzare questo percorso è la collaborazione con Casa Artusi di Forlimpopoli, impegnata nella valorizzazione della cucina italiana e nella promozione del suo riconoscimento come patrimonio Unesco.
Degustazioni, produttori e vini protagonisti nel centro storico di Ardesio
Sabato 1 agosto, dalle 12 alle 21, e domenica 2 agosto, dalle 10.30 alle 20, le vie, le piazze e le corti del centro storico ospiteranno gli stand dei produttori provenienti da diverse regioni italiane. I visitatori potranno degustare vini, formaggi, salumi, dolci e numerose specialità artigianali, conoscendo direttamente le aziende protagoniste della manifestazione. Punto di riferimento sarà anche l'Enoteca DiVina, che raccoglierà una selezione delle etichette presenti alla rassegna.
La Cena DiVina inaugura il festival con un menu ispirato ad Artusi
L'apertura ufficiale è in programma venerdì 31 luglio alle 20.45 presso l'Albergo Ristorante Da Giorgio, sede della tradizionale Cena DiVina. Gli chef ardesiani Gilles, Alberto e Davide proporranno un percorso gastronomico costruito sulle ricette di Pellegrino Artusi, in un appuntamento su prenotazione che anticipa il weekend della manifestazione.
Laboratori, degustazioni guidate e incontri dedicati alla cultura del gusto
Tra gli appuntamenti più attesi figura la degustazione guidata organizzata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli, in programma sabato 1 agosto alle 15.30. Andrea Alpi, responsabile della formazione del Seminario Permanente Luigi Veronelli e curatore della Guida Oro, accompagnerà il pubblico nella degustazione di una selezione di vini insigniti del riconoscimento "Sole", assegnato alle etichette più rappresentative della guida. Sempre sabato, il Parco Alpini della Casa Museo ospiterà il laboratorio gratuito delle Mariette di Casa Artusi, che torneranno anche domenica mattina con una nuova esperienza dedicata alla cucina italiana. Il programma proseguirà con la Cena Popolare preparata dalle mamme di Ardesio e con il tradizionale Pranzo Alpino organizzato dal Gruppo Alpini. Nel pomeriggio di domenica spazio anche al reading teatrale "Vite, Voci, Vino", realizzato dal Teatro Minimo insieme a Casa Artusi, dedicato alla figura di Pellegrino Artusi attraverso testi letterari, musica dal vivo e racconti legati al vino.
Musica dal vivo nelle vie del borgo con "Musica a Km0"
Anche la musica sarà parte integrante della manifestazione grazie al progetto "Musica a Km0", che valorizza artisti e gruppi del territorio con concerti distribuiti tra piazze e vie del centro storico. Il programma alternerà cantautorato, rock, soul, funk, musica acustica e repertori dedicati ai grandi cantautori italiani, trasformando Ardesio in un palcoscenico diffuso per tutta la durata della manifestazione. Nel corso degli anni Ardesio DiVino è diventato uno degli appuntamenti estivi più riconoscibili della Val Seriana, grazie al coinvolgimento delle associazioni, dei volontari e degli abitanti del paese. Il contributo della comunità locale e della Pro Loco Ardesio continua a rappresentare uno degli elementi distintivi della manifestazione, che unisce valorizzazione del territorio, cultura gastronomica e accoglienza. Le prevendite sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione. L'evento si svolgerà anche in caso di maltemp