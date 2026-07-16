L'1 e il 2 agosto il centro storico di Ardesio, nel cuore della Val Seriana, ospiterà la 22ª edizione di Ardesio DiVino, manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane. Per due giorni il borgo delle Orobie bergamasche accoglierà produttori, vignaioli, artigiani del gusto e appassionati con degustazioni, incontri, musica e iniziative culturali. L'evento, organizzato da ADIVÌ APS, prenderà il via venerdì 31 luglio con la tradizionale Cena DiVina.

Il centro storico di Ardesio ospita la 22ª edizione di Ardesio DiVino tra degustazioni ed eventi

Il filo conduttore dell'edizione 2026 è dedicato a Pellegrino Artusi, figura centrale della cucina italiana e autore de La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Il programma mette al centro le ricette come patrimonio culturale, memoria collettiva e racconto dei territori. A rafforzare questo percorso è la collaborazione con Casa Artusi di Forlimpopoli, impegnata nella valorizzazione della cucina italiana e nella promozione del suo riconoscimento come patrimonio Unesco.

Degustazioni, produttori e vini protagonisti nel centro storico di Ardesio

Sabato 1 agosto, dalle 12 alle 21, e domenica 2 agosto, dalle 10.30 alle 20, le vie, le piazze e le corti del centro storico ospiteranno gli stand dei produttori provenienti da diverse regioni italiane. I visitatori potranno degustare vini, formaggi, salumi, dolci e numerose specialità artigianali, conoscendo direttamente le aziende protagoniste della manifestazione. Punto di riferimento sarà anche l'Enoteca DiVina, che raccoglierà una selezione delle etichette presenti alla rassegna.

I vini dei produttori italiani sono protagonisti dell'Enoteca DiVina e delle degustazioni

La Cena DiVina inaugura il festival con un menu ispirato ad Artusi

L'apertura ufficiale è in programma venerdì 31 luglio alle 20.45 presso l'Albergo Ristorante Da Giorgio, sede della tradizionale Cena DiVina. Gli chef ardesiani Gilles, Alberto e Davide proporranno un percorso gastronomico costruito sulle ricette di Pellegrino Artusi, in un appuntamento su prenotazione che anticipa il weekend della manifestazione.

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Laboratori, degustazioni guidate e incontri dedicati alla cultura del gusto

Tra gli appuntamenti più attesi figura la degustazione guidata organizzata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli, in programma sabato 1 agosto alle 15.30. Andrea Alpi, responsabile della formazione del Seminario Permanente Luigi Veronelli e curatore della Guida Oro, accompagnerà il pubblico nella degustazione di una selezione di vini insigniti del riconoscimento "Sole", assegnato alle etichette più rappresentative della guida. Sempre sabato, il Parco Alpini della Casa Museo ospiterà il laboratorio gratuito delle Mariette di Casa Artusi, che torneranno anche domenica mattina con una nuova esperienza dedicata alla cucina italiana. Il programma proseguirà con la Cena Popolare preparata dalle mamme di Ardesio e con il tradizionale Pranzo Alpino organizzato dal Gruppo Alpini. Nel pomeriggio di domenica spazio anche al reading teatrale "Vite, Voci, Vino", realizzato dal Teatro Minimo insieme a Casa Artusi, dedicato alla figura di Pellegrino Artusi attraverso testi letterari, musica dal vivo e racconti legati al vino.

I laboratori di Casa Artusi portano ad Ardesio le ricette e la cultura della cucina italiana

Musica dal vivo nelle vie del borgo con "Musica a Km0"