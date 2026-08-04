Bolle di Malto, Biella punta a diventare la capitale italiana della birra artigianale

Le aree del festival L’edizione 2026 di Bolle di Malto si articolerà in un programma diffuso e trasversale, pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le molte anime della manifestazione: la cultura brassicola, la musica, l’enogastronomia, il territorio, l’impresa, l’inclusione, il volontariato e la partecipazione di comunità. Bolle OFF | Esperienze diffuse sul territorio Dal 30 agosto al 2 settembre, Bolle OFF accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta del Biellese attraverso appuntamenti diffusi, iniziative culturali, visite, degustazioni e momenti di partecipazione. Il programma prevede momenti simbolici e comunitari come la Messa dei volontari, il pranzo dei volontari, la discesa del fusto da Oropa, la cerimonia tradizionale di apertura, il progetto Volontario per un giorno, lezioni di cucina con birra, visite ai musei d’impresa, degustazioni e attività dedicate al benessere. PRENOTAZIONE SU STEP OUT BOLLE ON - Piazze del festival | Piazza Martiri della Liberta e Piazza Primo Maggio, Biella Dal 3 al 7 settembre, dalle ore 18 alle 02.00, Piazza Martiri della Libertà e Piazza Primo Maggio diventeranno il cuore popolare della manifestazione, con birrifici artigianali, cucine di strada, il Villaggio delle Pro Loco piemontesi in collaborazione con UNPLI Biella, area famiglie, concerti e momenti di intrattenimento. Le piazze saranno uno spazio di incontro e socialità, in cui la birra artigianale dialogherà con la cucina di strada, le tradizioni locali e la partecipazione delle comunità. INGRESSO GRATUITO BOLLE ON - Salone Italiano della Birra | Piazza Vittorio Veneto, Biella Dal 4 al 6 settembre, dalle ore 11 alle 20, Piazza Vittorio Veneto ospiterà il Salone Italiano della Birra sarà l’area fieristico-culturale dedicata alla filiera brassicola, agli operatori Ho.Re.Ca., alle imprese, ai produttori e ai professionisti del settore enogastronomico. La programmazione comprenderà talk, masterclass, degustazioni, incontri, presentazioni e momenti di confronto per raccontare il presente e il futuro della birra e dell’enogastronomia. INGRESSO GRATUITO BOLLE ON - Il mercato degli artigiani | Via Italia, Biella Dal 4 al 6 settembre, Via Italia ospiterà il Mercato degli Artigiani, realizzato in collaborazione con Confartigianato Biella, dando vita a un percorso urbano continuo tra le piazze e il centro della città. INGRESSO GRATUITO BDM Sour Jazz | Palazzo Ferrero - Borgo del Piazzo, Biella Dal 4 al 6 settembre, nella successiva cornice di Palazzo Ferrero, torna anche BDM Sour Jazz, realizzato in collaborazione con Biella Jazz Club. Il progetto propone tre serate dedicate al jazz e alle birre artigianali, creando un dialogo tra musica, luoghi storici, degustazione e cultura. BDM Sour Jazz arricchisce la programmazione musicale con una proposta più intima e qualificata, capace di coinvolgere un pubblico interessato alla qualità artistica e alla valorizzazione dei luoghi della città. INGRESSO GRATUITO Natura, turismo esperienziale | Esperienze diffuse sul territorio Accanto agli appuntamenti nel centro cittadino, Bolle di Malto proporrà esperienze dedicate alla scoperta del Biellese. Tra queste figurano Bolle in Quota, con un’esperienza tra cammino, natura, birra artigianale e convivialità, un e-bike tour tra i birrifici artigianali biellesi, un trekking periurbano al Gorgomoro dedicato al benessere e all’immersione nella natura, oltre a visite culturali e percorsi di scoperta del patrimonio produttivo e paesaggistico locale. PRENOTAZIONE SU STEP OUT