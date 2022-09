Pensiamo allo spazio che occupano i bicchieri in casa nostra… insostenibile! Cosa dire poi dei banconi dei locali, dove i bicchieri devono essere sempre a portata di mano, pratici e brillanti? Rcr Cristalleria Italiana lancia la nuova linea Stack, la prima collezione di bicchieri impilabili in cristallo ecologico, che rappresenta la massima espressione dello spazio sostenibile. Un nuovo modo di valorizzare un semplice gesto come quello del bere, con bicchieri sostenibili per lo spazio perché perfettamente impilabili e multifunzionali. Sostenibili per l’ambiente perché prodotti in un’area Co2 Neutral e 100% riciclabili.

La nuova linea Stack, la prima collezione di bicchieri impilabili in cristallo ecologico

Tante innovazioni tecnologiche in un solo bicchiere

Il sistema anti-incastro con un anello rinforzato al suo interno, non solo evita che si blocchino l’uno con l’altro, ma li protegge anche dai graffi, rendendoli liberi e durevoli nel tempo. La base è stata progettata con uno speciale design anti-goccia che fa scivolare via l'acqua dal fondo dopo il lavaggio, evitando la formazione del calcare. Un accorgimento ingegnoso anche per i professionisti di locali e ristoranti.