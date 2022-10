Lorenzo Cogo: quando la ricerca della perfezione stellata veste Siggi

Nato nel 1986 e cresciuto in una trattoria di famiglia, Lorenzo Cogo ha l’arte culinaria nel Dna, oltre che nel cognome. Cuoco di terza generazione, dopo numerose esperienze all’estero a soli 25 anni prende l’ambita stella Michelin, diventando uno dei più giovani cuochi stellati d’Italia. Perfezionista di natura, dopo tanti traguardi raggiunti la sua ambizione ora è di diventare un coach e dare l’opportunità ai giovani volenterosi di imparare, crescere ed emergere.

Il suo stile culinario, unico ma sempre mutevole, è un asso nella manica che lo fa riconoscere in tutto il mondo. Una cucina di grande materia prima, istintiva e senza etichette, che gli permette di fare ciò che sente in quel momento e che evolve insieme alla sua persona, anche in base agli stati d’animo e ai periodi di vita.

Lorenzo Cogo

La perfezione ricercata da Lorenzo nelle sue tecniche culinarie si rispecchia anche nel suo abbigliamento professionale. Esattamente come un cuoco deve identificarsi in quello che cucina, anche il suo modo di vestirsi e di presentarsi deve rappresentarlo e qualificarlo professionalmente.

Per raggiungere la perfezione anche nel vestiario, Lorenzo si è rivolto a Siggi Group, azienda vicentina che da oltre 50 anni veste tutti i settori professionali, compreso quello dell’alta ristorazione. È nata così nel 2016 una stretta collaborazione che ha portato alla creazione del Grembiule Chef, ideato secondo le necessità e le esigenze esplicitate da Lorenzo agli stilisti Siggi: un capo che si avvicini ai concetti di moda e di trend, diverso dai soliti standard legati a una visione della ristorazione vecchia e ormai superata. Un abito tecnico e protettivo, ma allo stesso tempo sensibile alla parte estetica.

Lorenzo lo descrive così: «È molto funzionale, ma ha un suo stile, un suo modo di vestire. È un grembiule che resta bello dritto, tirato, si presenta sempre molto bene rispetto a un grembiule normale che sembra essere sempre un po’ sgualcito. Uno chef deve essere anche alla moda quando si veste».

