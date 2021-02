Nuova vita per i negozi di vicinato: Costa Group interpreta le botteghe

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 20:58

L'interpretazione di Costa Group della bottega Ciro Amodio nel centro storico di Napoli

Vite parallele per Gdio e negozi di quartiere

Il pensiero creativo di Costa Group

L'interpretazione di Costa Group di Januarius a Napoli

Januarius: cultura e gastronomia

e è vero che negli ultimi anni, la proliferazione di ipermercati e centri commerciali ha portato non solo allo stravolgimento del tessuto urbano ma anche alla chiusura di moltissime piccole realtà, ilè riuscito a ribaltare le gerarchie, restituendo ai- gastronomie, fruttivendoli, panettieri, macellai - unaOggi, complici le forti limitazioni degli spostamenti, queste realtà stanno tornando alla ribalta anche grazie all'aumentata sensibilità delle persone verso lae il. Aumenta, di conseguenza, la richiesta di prodotti provenienti dache, alla sapienza artigianale, uniscono amore e passione. Un segnale di ritorno al piacere di conoscere e del mangiar nella “più semplice delle”.«Lacontinuerà la propria espansione, grazie alla capacità di offrire una, a prezzi ridotti - commenta, presidente di- ciò nonostante sono certo che letorneranno a rappresentare un’imprescindibiledegli italiani. Per tenere vive e valorizzare queste realtà servono idee capaci die la sua storia, ambienti atti ad esaltare il prodotto e la socializzazione, con primaria attenzione alla sostenibilità. Da sempre, tutto questo è alla base del nostro “fare”, una filosofia che si riflette nelle idee e negli ambienti che realizziamo da oltre 40 anni ». Paradigma di questa evoluzione in atto sononel centro storico diè un’impresa di famiglia che ha a cuore i propri clienti, un microcosmo diche riporta con successo nei vicoli di Napoli le pizzicherie, proprio come una volta. La passione per il buon cibo qui incontra quella creativa di Costa Group, dove ildiventa parte integrante dell’e dell’. Piastrelle che giocano con geometrie a contrasto bianco/nero sulle pareti degli interni, scaffalature e banco a vista, soffitto decorato con elementi grafici del celebre marchio Amodio: il tutto atto a ricreare l’. «L’abilità - sottolinea Costa - è stata riuscire creare un luogo che sembra esserci sempre stato,ma senza ostentare, esponendo semplicemente ile comunicando quanto di bello, buono e fatto con le mani abbia da offrire il territorio».si incontrano da, che intreccia alla r, loe la vendita di gastronomia locale, tutto in un ambiente ricco di richiami alla cultura, alla storia e al patrimonio artistico partenopeo, fino a rappresentare un vero e proprio “”. Al centro laattraverso la celebrazione della sua cultura, dell’arte e dei piatti, tutto sotto l’occhio attento di, a cui viene consacrato l’intero locale (da qui il nome Januarius). Iriproducono i marmi della cattedrale, il simbolo della mitra è riproposto in più varianti, ci sonocontemporanee che lo raffigurano e riproduzioni di quadri e affreschi antichi, affiancati al contemporaneo San Gennaro di Jorit, noto street artist napoletano che ne ha fatto il simbolo dell'ingresso a Forcella, solo duecento metri più giù, lungo la strada. Una miscela di elementi che offre al cliente un'Per informazioni: www.costagroup.net