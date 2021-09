Nuovo showroom Ros a Milano

Le forniture di qualità per hotellerie, ristorazione e catering riescono in ogni momento a fare la differenza. Lo sa bene Ros, azienda leader di settore, che da 38 anni seleziona fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e vanta un catalogo di oltre 15mila referenze. In vista dei prossimi mesi, fondamentali per la ripresa del settore, incontriamo Sergio Pezzotta, presidente e fondatore della Ros, per approfondire il tema della ripartenza autunnale. Ci diamo appuntamento a Milano, una vera fucina delle nuove tendenze, e decidiamo di pranzare all’Hotel Four Seasons, che sorge proprio nel quadrilatero della moda.

L’edificio è stato appena rinnovato e accoglie gli ospiti in tutta la sua bellezza. Ci dirigiamo al Ristorante Zelo per un lunch e subito respiriamo un’atmosfera di convivialità, condita da raffinata eleganza. Decidiamo di iniziare la colazione di lavoro con un brindisi, «anche perché - confida Pezzotta - come Ros abbiamo contribuito in qualità di fornitori al rinnovamento dei locali e la nostra azienda ha portato avanti la commessa con grande orgoglio».

Sicuramente una bella soddisfazione, d’altro canto Ros è un marchio riconosciuto e presente da anni sulla piazza di Milano.

Ho organizzato il nostro appuntamento al Four Seasons per festeggiare un’altra novità, che consolida la nostra presenza nella città meneghina. Proprio perché Milano ha sempre rappresentato un mercato importante per Ros, abbiamo deciso di investire nell’apertura di un nuovo showroom permanente, visitabile solo su appuntamento.

Sergio Pezzotta

Una scelta certamente coraggiosa, che merita un brindisi benaugurante, perché dimostra come crediate nel vostro lavoro, ma anche nelle potenzialità del settore.

In questo modo ci avviciniamo alla nostra clientela offrendo le migliori opportunità, senza che gli imprenditori della ristorazione e dell’accoglienza debbano necessariamente venire nel nostro quartier generale di Zanica, in provincia di Bergamo. Abbiamo strutturato il nuovo spazio - che sorge in via Privata Gaspare Bugatti al civico 13, una laterale di via Tortona - come una bomboniera dove organizzare momenti di incontro e invitare i clienti per presentare just in time tutte le novità a 360 gradi. Se da un lato rappresenta un ulteriore avvicinamento alla piazza di Milano, dove ci siamo da sempre, dall’altro conferma il consolidamento di Ros, un’azienda che si pone come obiettivo la crescita e l’affermazione sul mercato di riferimento.

Il nuovo showroom a Milano

Cosa rimane di quanto vissuto negli ultimi 18 mesi, caratterizzati dalle difficoltà causate dalla pandemia?

Siamo sempre stati vicini ai nostri clienti, offrendo loro tutti i prodotti necessari allo svolgimento dell’attività, anche nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria. Durante la chiusura delle attività abbiamo fornito prodotti monouso, in modo da permettere che i pubblici esercizi potessero offrire le migliori soluzioni nelle confezioni per l’asporto e il delivery, grazie a prodotti e contenitori alimentari monouso ed ecocompatibili.

Archiviato il periodo più duro, ora stiamo assistendo alla ripartenza.

Oggi possiamo guardare avanti con ottimismo e stiamo lavorando molto bene con le novità di prodotto nel segmento che riguarda il mondo della tavola, grazie alle creazioni dei migliori brand che distribuiamo in esclusiva. Stiamo ricevendo numerose richieste dai nostri clienti, segno evidente che c’è tantissima voglia di ricominciare, con investimenti dedicati per rinnovare le attività. Con molto piacere abbiamo recentemente fornito i nostri prodotti al San Domenico Palace di Taormina, che fa sempre parte del gruppo Four Seasons.

Per festeggiare, cosa c’è di meglio se non un brindisi con le bollicine? Vista l’atmosfera frizzante e le numerose novità, dobbiamo metterci d’accordo per rivederci tra un mesetto.

Propongo un giro a Roma, in modo da respirare l’aria di ripartenza anche nella Capitale.

Per informazioni: www.ros.bergamo.it