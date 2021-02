Prisma Cocktail Station, performance in movimento

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 19:34

all’esperienza progettuale di, azienda specializzata nel settore della ristorazione professionale, navale e terrestre, e la creatività dinasceuna stazione cocktail professionale e altamente performante, pensata per l’uso outdoor e ideale anche per l’indoor. La sua configurazione, sintesi perfetta di, consente di assolvere le più specifiche esigenze di barman professionisti nella preparazione e presentazione dei drink, garantendo la massima flessibilità, sicurezza, igiene e una perfetta organizzazione delle diverse attività.Realizzata inAISI 304, nella dimensione di, Prisma Cocktail Station è disponibile nelle versioni mobile, completamente autonoma, oppure integrata all’interno di un banco bar. Nella versione mobile, la stazione può, infatti, essere trasportata e posizionata in qualsiasi spazio o ambiente grazie alle sei ruote (Heavy Duty in acciaio Inox AISI 304) e a un sistema autonomo di approvvigionamento e scarico dell’acqua, per funzionare necessita solo di una presa elettrica.Prisma Cocktail Station è stata progettata non solo con l’obiettivo di rispondere alla necessità di bar, ristoranti, hotel o location che dispongono di spazi esterni da poter sfruttare durante la bella stagione, ma anche per offrire una: la stazione mobile consente di evitare situazioni di assembramento creando un nuovo, funzionale e accogliente punto di servizio. Ildi Prisma Cocktail Station la rende il prodotto ideale per adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente o situazione speciale, come un evento, durante il quale la stazione può diventare “protagonista” dello spazio che la accoglie grazie alla vetrina espositiva frontale e al rivestimento con sistema di aggancio magnetico, facilmente personalizzabile.Espressione di un Made in Italy di altissima qualità, l’innovativa stazione cocktail è il risultato di una, che si pone come obiettivo il miglioramento costante delle soluzioni destinate ai professionisti del food & beverage. Attenta alle tendenze e capace, grazie al know-how acquisito in 40 anni di attività, di interpretare le mutevoli e spesso complesse esigenze del mercato della ristorazione professionale, Prisma studia e sviluppa i suoi prodotti con un’attenzione particolare a design, performance e funzionalità, in un bilanciamento perfetto tra l’utilizzo delle più avanzate tecnologie industriali e un approccio artigianale nella definizione dei dettagli.Per informazioni: www.prismaitalia.com