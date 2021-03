“Spazio”, la tenda a bracci di Gibus: outdoor sostenibile e di design

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 20:03

Spazio è in grado di dialogare con i più diversi contesti architettonici e paesaggistici

Illuminazione Led

L'installazione di Spazio può godere dell'Ecobonus del 50%

Due versioni

è la nuova proposta diper unsempre più confortevole, hi-tech, sostenibile, ma anche sorprendente e ad elevato impatto estetico. Larielabora il concept tecnico di Dim, uno dei modelli storici dell’azienda di Saccolongo (Pd), attraverso un’operazione di redesign che integra ancheFrutto della consolidatatra ladell’azienda e lo, questa tenda è un, non cassonato. In grado di dialogare armoniosamente con i più, dai più classici ai più moderni e funzionali, Spazio coniuga la elevate performance in termini non solo dima anche di. Ombreggiando le superfici cui è addossata, riduce infatti la propagazione dell’onda termica all’interno degli edifici, con apprezzabili vantaggi quanto aCaratterizzata da unaassoluta, Spazio può essere movimentata tramite, ma anche con arganello, e presenta undisponibile in molteplici colori e disegni, nonché, all’occorrenza, con scritte e decori. Tecnologicamente evoluta, questa tenda creadalla spiccata personalità anche al calar del sole: propone infatti due tipi opzionali disulla parte inferiore del frontale, per illuminare gliquando la tenda è aperta, esulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e fornire una, generando così un effetto molto suggestivo.Estremamente, in quanto, questa tenda presenta il rullo avvolgitore in acciaio zincato e la barra portante sempre in acciaio, mentre gli altri elementi principali sono realizzati in alluminio verniciato a polveri. Disponibile in, che si differenziano per le sporgenze che i bracci estensibili di tipo Edge riescono a coprire,raggiunge i 300 cm, mentrearriva fino ai 400 cm, La nuova soluzione Gibus è la prima a integrare il: un avanzato sistema che permette ilche sorreggono il rullo e la barra quadra, garantendo in questo modo una continuità estetica tra i principali elementi strutturali della tenda.Spazio offre anche un’importante opportunità in tema di: in quanto utile a incrementare l’efficienza energetica delle strutture già esistenti, può godere dell’Per informazioni: www.gibus.com