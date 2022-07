Gli strumenti giusti per rendere unica l’esperienza del bartending

Shaker, strainer, metal pour, speed bottle, muddler, pinzetta e cavatappi. Il lavoro di barlady e barman si basa oggi su una serie di strumenti irrinunciabili, che fanno parte della dotazione di ogni singolo professionista. Se fino a qualche anno fa non era così diffusa la ricerca di prodotti originali e specifici, oggi gli operatori sono in grado di fare la differenza proprio grazie ad una serie di oggetti che permettono di valorizzare cocktail e creazioni. Il bartending, che punta a valorizzare l’esperienza di consumo, si sta sempre più sviluppando ed ecco che, come uno chef è alla ricerca del piatto più performante per presentare al meglio la propria ricetta, anche i baristi dietro al bancone puntano a presentarsi preparati per stupire e soddisfare i propri clienti.

Articoli per il mondo bar accattivanti e frutto di ricerca

Ros Forniture Alberghiere è un’azienda all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, nel comparto delle forniture selezionate per hotellerie, ristorazione e catering. Da più di 38 anni il personale di Ros seleziona fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e nel tempo ha composto un catalogo di oltre 15mila referenze. L’originalità fa spesso la differenza, ed ecco che Ros quest’anno ha proposto lo shaker “Tiffany” di un colore azzurro cielo, fresh e accattivante, certamente d’impatto per barlady, barman e clienti al banco.

Tanti modelli e colori per rendere unica l’esperienza del bartending

Da Ros si ascoltano i clienti, in modo da crescere insieme a loro e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, progettando soluzioni innovative in porcellana, metallo, vetro, legno e melaminico. «Anche per quanto riguarda il bartending - spiega Michele Pezzotta di Ros, attiva dal 1984 nella fornitura di articoli e attrezzature per alberghi, bar e ristoranti - abbiamo numerose novità che vanno incontro a mode e tendenze. A fianco del prodotto che abbiamo lanciato per questa estate, abbiamo naturalmente una grandissima varietà di modelli e di colori per rendere unica l’esperienza del bartending. La nostra ricerca è costante, perché vogliamo soddisfare tutte le esigenze che ci vengono sottoposte dai nostri affezionati clienti».

Michele Pezzotta

Valorizzare l’esperienza di consumo

Oggi la preparazione di un cocktail prevede un’altissima precisione nel dosare correttamente la quantità di prodotto, per evitare sprechi e bilanciare al meglio le diverse ricette. Fondamentale è realizzare cocktail equilibrati, spesso mostrando anche la gestualità tipica di barlady e barman che maneggiano al meglio lo shaker abbinato al mixing glass. Se negli ultimi tempi è cresciuta la ricerca nella branca della mixology, l’arte del bere miscelato, è altrettanto vero che il bartending tende a valorizzare l’esperienza di consumo affiancando al dosaggio dei cocktail movimenti eleganti, con l’obiettivo peraltro di fare cultura spiegando in diretta cosa si sta preparando. E spesso il tutto viene accompagnato dallo spettacolo delle prestazioni acrobatiche dei barman più esperti e votati al “flair”.

Affidabilità, competenza, preparazione ed esperienza sono nel dna di Ros, che è in grado di affiancare i professionisti del settore con proposte variegate e soluzioni innovative.

