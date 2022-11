Zanini, un mondo da aprire: porte e soluzioni d’arredo per l’hotellerie

Comfort design e qualità nella proposta Zanini per il mondo dell’hotellerie: l’ampia gamma di porte per hotel si abbina, nelle finiture e nelle soluzioni, alle porte per interno e all’arredo, garantendo uniformità agli spazi. La proposta taylor-made di Zanini è ideale per strutture ricettive di dimensioni contenute e consente di avere un unico interlocutore, ottimizzando la logistica e facilitando la gestione del cantiere.

La gamma comprende porte di ingresso camera certificate tagliafuoco, acustiche e con tenuta ai fumi, per incontrare le esigenze del progetto in termini di sicurezza e comfort: ogni modello può essere personalizzato in termini di finiture, dimensioni, accessori e può inserirsi in sistemi di boiserie o portali in grado di creare continuità negli ambienti comuni. Allo stesso modo, all’interno della camera, le porte prestazionali possono essere abbinate alle porte interne del bagno o degli altri ambienti della camera.

Zanini, porte e soluzioni d’arredo per l’hotellerie

Le soluzioni d’arredo di Zanini sono ideate per incontrare le esigenze delle diverse tipologie di struttura: per il cliente business l’eleganza degli ambienti incontra la funzionalità degli arredi a giorno; nella proposta leisure e family gli spazi vengono ottimizzati e le soluzioni declinate per restituire l’atmosfera della vacanza. Inoltre, i complementi sono realizzati con strutture robuste, finiture antigraffio e imbottiti lavabili, così da facilitare pulizia e manutenzione da parte del personale.

Per gli spazi comuni, oltre alle porte di compartimentazione, rivestimenti e complementi di arredo per reception o aree ristoro, Zanini propone soluzioni tagliafuoco a secco (tende) e vetrate tagliafuoco in legno o metallo. Nello showroom Zanini Expo potrai toccare con mano la qualità delle proposte: uno spazio espositivo di 1.000 mq messo a disposizione per l’ideazione del tuo progetto, con l’aiuto di uno staff altamente specializzato. Zanini Expo si trova a pochi minuti dal casello autostradale di Verona Est.

Zanini Spa

loc. Lorenzi - 37021 Bosco Chiesanuova (Vr)

Tel 045 7050988