Eurofides, packaging versatili per tutti i tipi di locali

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 17:30

A

ciascuna attività la sua. Eurofides lancia la nuovissima gamma di contenitori, scatole e shopper che si adattano a tutte le esigenze. Ogni tipo di attività ha infatti bisogno di contenitori per food delivery all’altezza della sua proposta gastronomica. Non si tratta più solo di contenitori per il cibo da asporto, ma di. Che si tratti di ristoranti, pizzerie, bar o pasticcerie, c’è sempre una soluzione adatta al cliente. Colazione, pranzo, cena, pizza, cibo etnico, ricette gourmet, dolci:. Per questo Eurofides ha ampliato la gamma di scatole e accessori per food delivery e take away inserendo tanti articoli dall’utilizzo versatile. La scelta del contenitore giusto è infatti fondamentale per il successo di un servizio di delivery o di asporto.La gamma di scatole Eurofides è studiata sia per contenere singole porzioni sia per realizzare dei box con un intero pasto. La stessa scatola per i dolci, ad esempio, può diventare un contenitore per la colazione oppure il box con un kit menu da completare a casa. Le scatole in vendita da Eurofides comprendono diverse opzioni idonee al contatto diretto con gli alimenti in cui sistemare aperitivi, panini, dolci, salse e tanto altro.Ciascun contenitore ha le sue caratteristiche: con o senza coperchio, idonei al microonde, adatti al frigorifero, quelli con rivestimento anti unto, per cibi caldi o freddi, quelli in materiale compostabile. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra formati, materiali e colori, compresi articoli personalizzabili con logo. Per completare l’offerta Eurofides propone, per rendere unica l’esperienza del pasto in qualunque modo sia servito.Per informazioni: www.eurofides.com