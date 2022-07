Suber, il design del futuro che dà nuova vita al sughero

Suber è un progetto di sperimentazione estetica che nasce da due consapevolezze: la prima è che il benessere umano non può prescindere da quello del pianeta, la seconda che le materie prime saranno sempre più preziose. In futuro vedremo nascere sempre di più nuovi materiali frutto del riciclo degli oggetti di scarto, un’industria sostenibile in armonia con la natura del pianeta. In questo contesto Suber ha sviluppato il Core, un nuovo materiale composito che unisce una specifica granina di sughero riciclato a resine naturali, acquisendo così doti fisico-meccaniche che consentono di realizzare dei prodotti di design di nuova concezione.

Nasce così, sotto la direzione artistica del visionario architetto sardo Jari Franceschetto, fondatore dello studio AJF/design, una collezione completa di prodotti dal design che non deriva solo dalla funzione ma anche dalla stessa materia da cui è generato. Una materia di nuova concezione che ha in sé tutti quei valori etici che mettono l’ambiente e le persone al centro della business idea. Il Core è capace di assorbire in tutto il suo ciclo vitale enormi quantità di CO 2 grazie alla dote straordinaria del sughero di cui è essenzialmente composto: basti considerare che un semplice tappo per il vino in sughero naturale è in grado di assorbire fino a 309 g di CO 2 equivalente e per produrre uno sgabello Suber ne sono necessari quasi 2mila!

Il sughero in un processo virtuoso di economia circolare

Suber (suberdesign.it) nasce da Etico, un progetto di Amorim Cork Italia, azienda specializzata nella produzione di tappi in sughero naturale, che dal 2011 con il coinvolgimento di molte onlus nel territorio italiano recupera i tappi in sughero dopo il loro nobile scopo di preservare la qualità dei migliori vini italiani. Il sughero è un materiale prezioso ricavato dalla corteccia delle querce da sughero, immense foreste che concorrono a far respirare il pianeta; per tutto il suo ciclo di vita, in ogni sua forma, continua ad assorbire grandi quantità di CO 2 , ulteriore ragione perché debba essere riciclato e reinserito in un processo illuminato di economia circolare.

Oggetti che regalano emozioni sensoriali

Il Core è stato sviluppato in due diverse tonalità cromatiche: il Core Gold, ricavato dal riciclo dei tappi in sughero per il vino, e il Core Black, ricavato dagli scarti dei cappotti edili. Il sughero ama gli altri materiali naturali come vetro e acciaio, con cui dialoga con eleganza grazie alla sua natura morbida e calda. Le sue raffinate doti sensoriali rendono ogni prodotto Suber un oggetto che non va solo guardato ma anche toccato, annusato, ascoltato. Tavoli, tavolini alti e bassi, sgabelli, pouf, lampade, appendiabiti e secchielli per il vino per chiudere “in bellezza” il ciclo virtuoso di una perfetta economia circolare. Oggetti dal fascino unico, prodotti interamente in Italia con sistemi attenti all’ottimizzazione energetica e rifiniti uno ad uno da abili mani artigiane. La superficie di ogni oggetto Suber regala infatti al tocco una sorprendentemente vellutata emozione sensoriale.

Grande flessibilità d’uso

Tutti gli oggetti Suber sono pensati per ottimizzare al massimo l’impiego del Core, garantire il miglior comfort e flessibilità d’uso: lo sgabello Circus, ad esempio, capovolgendolo diventa un tavolino; i tavolini bassi Corbula sono anche dei comodi contenitori; la lampada Maddalena capovolgendola diventa la lampada Capri; il secchiello Frappè può essere utilizzato sia con appoggio a terra che sul tavolo e così via. Una collezione di prodotti tanto affascinanti quanto intelligenti, sia per uso domestico che per uffici, bar, ristoranti, enoteche e hotel che pongono grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Suber Cork Second Life è un progetto che vuole far coincidere la bellezza formale con quella del pensiero etico che concorrere alla salvaguardia della Terra: una nuova estetica che nasce da una nuova etica.

Amorim Cork Italia

via Camillo Bianchi 8 - 31015 Conegliano (Tv)

Tel 0438 394971