Ristoranti e servizi digitali, da Fipe e Nexi ecco Incasso senza pensieri

Un sistema digitale, innovativo e molto utile per aiutare i ristoranti a gestire le prenotazioni e le disdette. Si chiama Incasso senza pensieri ed è frutto dell'accordo tra Fipe, la Federazione italiana pubblici esercenti e Nexi, la PayTech leader in Europa e si ispira a un sistema già utilizzato negli alberghi.

Fipe e Nexi presentano Incasso senza pensieri

Italia a Tavola aveva già affrontato il tema dell’importanza dei pagamenti digitali presso i pubblici esercizi, a fronte anche dei tempi attuali in cui l’emergenza pandemica ha modificato e accelerato molti processi innovativi. In quest’ottica acquista grande valore, vista la sua strategicità, la partnership, tra Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – e Nexi la PayTech leader in Europa. Un accordo per sostenere la ripartenza di centinaia di migliaia di aziende italiane, migliorando performance d’impresa e gestione dei servizi erogati ai clienti. In particolare, grande successo di uno strumento mutuato dalla gestione del comparto alberghiero e trasferito al segmento della ristorazione. È il sistema Incasso senza pensieri ristorante.

Come funziona Incasso senza pensieri

In sostanza il cliente prenota on line il proprio tavolo, e se successivamente decide di disdire la prenotazione ha un tempo utile per farlo - ovviamente a costo zero per l’utente - altrimenti se supera i tempi di disdetta, opzionati dal ristorante e stabiliti a monte durante la prenotazione, gli viene addebitata una cifra forfettaria.

Nel settore alberghiero il prezzo è fisso in quanto la stanza che si prenota ha già un valore economico predeterminato, mentre nei ristoranti - poiché il prezzo varia a seconda dei prezzi delle portate che si scelgono di mangiare – viene effettuato un importo di addebito forfettario.

Fipe: «Lo strumento tutela le imprese e non solo»

«Il cliente, quando prenota online è come se, di fatto, stipulasse un contratto con il ristorante che a sua volta stabilisce, mediante una propria policy che sarà diversa da location a location, termini e condizioni di penalità (sia i tempi per la disdetta che l’addebito con cifra forfettaria) da applicare all’utente in caso di mancata disdetta per tempo - evidenzia Luciano Sbraga, vicedirettore generale della Fipe - Da una parte, uno strumento che tutela il lavoro delle imprese associate a Fipe, soprattutto in un momento in cui le prenotazioni on line al ristorante sono molto frequenti. Dall’altra crea cultura e consapevolezza al cliente che la ristorazione è una filiera complessa, dove il mancato incasso per una disdetta non avvenuta, o effettuata solo all’ultimo minuto, può provocare effetti negativi che si ripercuotono su tutto il micro sistema di gestione».

Incasso Senza Pensieri Ristorante è uno strumento virtuoso, e chiunque volesse approfondire il tema può farlo visitando il sito di Nexi e della Fipe, oppure richiedendo informazioni alle sedi territoriali dell’associazione.