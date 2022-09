Passepartout, con le soluzioni in costante evoluzione prende per mano Horeca e Retail

Passepartout, l’azienda di San Marino che sviluppa software e servizi gestionali utilizzati da oltre 80 mila utenti, ha riunito a Monopoli (Ba)dal 20 al 23 settembre i propri partner commerciali per presentare i dati 2021 e il piano di sviluppo. Meep, così viene denominato l’evento, ha riunito centinaia di professionisti. «Questa riunione – ha ricordato il presidente Stefano Franceschini – mi sta particolarmente a cuore in quanto coincide con il cinquantesimo anniversario della mia avventura nel mondo dell’informatica. Mezzo secolo. Un universo in costante evoluzione, così come quello dei nostri utenti. Immutato il nostro spirito che ci spinge sempre in avanti con dinamismo ed entusiasmo».

Le soluzioni Passepartout snelliscono il lavoro degli operatori Horeca

Incrementi di fatturato su tutte le linee di prodotto

E i numeri gli hanno dato ancora una volta ragione. L’azienda ha registrato incrementi di fatturato su tutte le linee di prodotto, con il segmento Pmi in crescita del 2,69% a fine 2021 rispetto all’anno precedente e un trend positivo del 9,83% sul primo semestre del 2022, mentre il comparto dei commercialisti è cresciuto del 7,38%, con l’intera divisione che ha incassato un aumento complessivo del 5,19% rispetto al 2020. Numeri che fotografano l’effettiva ripartenza post-pandemia del mercato dell’Erp-Enterprise resource planning, anche se analizzati nel solo contesto retail, dove il giro di affari di Passepartout ha registrato un notevole aumento del 31,58% a metà 2022, sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ripresa che ha colpito inevitabilmente anche i business dell’out of home con le divisioni hospitality e ristorazione che raggiungono entrambe traguardi a doppia cifra (+16,55% fatturato gestionali hotel, +33,03% fatturato soluzioni food & beverage). In questo contesto positivo non poteva mancare la buona performance dell’attivazione dei servizi in cloud, (influenzata anche dagli effetti della pandemia sulle scelte infrastrutturali delle imprese in campo tecnologico), con un aumento di fatturato del 20,43%. A fronte dei dati registrati, si prospetta una previsione positiva anche per fine anno, nella misura del 5% di incremento di fatturato complessivo e di una crescita delle installazioni totali oltre le 32mila unità (erano 28.703 a inizio 2021).

Corner informativi

Nello specifico, sul fronte Horeca e in particolare per quanto riguarda gli hotel, si assiste in sempre più casi all’automazione e alla digitalizzazione di alcuni servizi di front-office come check-in, check-out e pagamenti ma anche alla necessità di collegare smart device e corner informativi per supportare le attività di digital concierge e digital signage. Di pari passo si muovono le attività ristorative che hanno bisogno di estendere i touch-point digitali e di migliorare l’assetto del locale tramite l’utilizzo di strumenti per il controllo di gestione ma anche tutto il mondo del retail, dove ormai il concetto di phygital riassume alla perfezione la necessità dei negozi di integrare i dati provenienti da più canali in un sistema di gestione unificato. Dal lato della proprietà delle strutture ricettive inoltre, emerge un trend importante per quanto riguarda le fusioni in gruppi e catene che denota un’evoluzione del settore turistico alberghiero italiano verso un mercato più professionale, impostato su modelli di business che prevedono la separazione della proprietà dalla gestione.

Il presidente di Passepartout Stefano Franceschini con i figli Mauro e Paolo

Smart room connesse

Partendo dall’analisi fatta sull’hotellerie è chiaro come a oggi la tecnologia abbia completamente rivoluzionato il nostro modo di viaggiare ma anche come stia diventando sempre più presente durante il soggiorno. Le moderne smart room connesse, degli hotel di fascia alta, rappresentano un modello accessibile anche alle piccole strutture, grazie al supporto dei corretti strumenti gestionali. Con il sistema Welcome, per esempio, l’albergatore ha a disposizione tutte le funzionalità e le interfacce per permettere ai propri clienti di effettuare l’intero ciclo di operazioni svolte dal personale di front office. La nuova app MySelf di Welcome è in grado di gestire le operazioni di check-in e check-out svolte dagli ospiti su device di proprietà o presenti in struttura. Dalla stessa applicazione l’utente può richiedere informazioni alla reception, ordinare servizi extra e ottenere indicazioni sulle attività presenti sul territorio, fino a pagare il conto e controllare le funzioni smart presenti in camera. Uno strumento capace di snellire le pratiche ai desk e concentrare le risorse disponibili su iniziative commerciali e di marketing.

L'evento Meep di Monopoli (Ba) ha coinvolto i partner commerciali di Passepartout

Kitchen monitor

Sul fronte dei ristoranti, le soluzioni rilasciate nell’ultimo anno da Passepartout vanno a intercettare le necessità di automazione e controllo espresse dal settore. La cloud analytics di Menu presentata lo scorso anno è stata oggetto di aggiornamenti costanti negli ultimi 12 mesi, volti a rilasciare funzionalità di analisi preconfezionate e subito accessibili anche per gli utenti meno esperti. Allo stesso modo non termina lo sviluppo delle funzionalità di kitchen monitor, sempre più apprezzate dai gestori dei locali, tramite le quali si realizza una perfetta interazione tra sala e cucina. I dati raccolti in forma digitale vengono poi utilizzati dal gestionale per analisi di food cost e strategie di menu engineering.

Realtà aumentata

Nel retail il concetto di omnichannel è stato superato da quello di phygital commerce, la cui sfida principale consiste nel creare un commercio ibrido che offra una customer experience efficace su tutti i canali di comunicazione. Per mantenere elevati i livelli di competitività, fondamentale in questo contesto è l’implementazione di soluzioni basate sulla raccolta, l’analisi e la segmentazione dei dati ma anche in grado di sfruttare le applicazioni delle più moderne tecnologie come ad esempio la realtà aumentata.



Passepartout

via Consiglio dei Sessanta 99 – 47891 Dogana (RSM)

Tel 0549 978011