Con RCH Pay la cassa diventa un Pos per pagamenti smart, sicuri e veloci

Un sistema di pagamento tecnologicamente evoluto, facile da gestire, sicuro ed economico. Tutto questo è RCH Pay, l’innovativa soluzione tap on phone sviluppata da RCH Spa, da 50 anni punto di riferimento nelle soluzioni avanzate per la gestione del punto vendita, che consente agli esercizi commerciali di accettare pagamenti contactless sui differenti circuiti, utilizzando il proprio smartphone come se fosse un Pos. Lo sviluppo tecnologico di RCH Pay nasce all'interno di RCH Lab, l'unità di ricerca e sviluppo dell'azienda trevigiana, in collaborazione con Visa, avvalendosi degli standard di sicurezza del network.

Si tratta di un sistema utilizzabile ovunque, che non richiede né costi di attivazione né canoni mensili, in grado di accettare, attraverso un semplice dispositivo Android, i pagamenti dei clienti su tutti i principali circuiti. RCH Pay è attivabile registrandosi sulla piattaforma RCH X-Market o scaricando l’app da Google PlayStore. È dotato di diverse soluzioni innovative che rendono i pagamenti più semplici e immediati, tra cui Pin on glass, che consente di inserire il pin sullo schermo del telefono in totale sicurezza in caso di pagamenti per i quali è richiesto l’inserimento del codice.

RCH Pay rappresenta, dunque, la risposta concreta alle esigenze degli esercizi commerciali che devono far fronte alle crescenti richieste di pagamento contactless. Non necessita di alcun hardware aggiuntivo, basta utilizzare il proprio smartphone o tablet Android per consentire ai clienti pagamenti contactless immediati e sicuri. Il valore aggiunto di RCH Pay è che è implementabile su un numero illimitato di device, connessi allo stesso punto cassa, assegnati agli operatori del locale, snellendo così le procedure di pagamento che possono essere effettuate anche direttamente al tavolo o in mobilità, ad esempio per le consegne a domicilio.







La cassa diventa un vero e proprio hub digitale con RCH X-Market

Ma i plus non finiscono qui. Grazie a RCH X-Market, il marketplace digitale di RCH, la cassa diventa un vero e proprio hub digitale in grado di governare la domotica degli ambienti, sanificare le aree, gestire i processi commerciali e i servizi di pagamento. Si possono, inoltre, utilizzare app specifiche per raccogliere ordini d’acquisto, pianificare appuntamenti e attività, organizzare le risorse interne, erogare servizi di terzi per i clienti, come per esempio la richiesta di taxi o il pagamento di bollette.

Tutte queste potenzialità consentono agli esercizi commerciali di allinearsi alle dinamiche esigenze dei propri clienti, facendo di RCH il sistema che semplifica la vita degli esercenti e ne accresce le potenzialità di business.

