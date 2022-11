Robot e sistemi di gestione del punto cassa: la tecnologia migliora il servizio

CEI Systems è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione del punto cassa. Sul mercato dal 1986, è da oltre 35 anni che offre prodotti dedicati e specializzati principalmente per il settore ristorazione, ma non solo. Ad oggi numerosi ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e molti altri esercizi su tutto il territorio italiano hanno scelto per i loro locali il punto cassa CEI. Sempre al passo con l’innovazione, CEI offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni trasversali per rispondere alle esigenze di un mercato in continuo movimento.

Automazione e sicurezza

L’integrazione dei cassetti rendiresto Glory e Cashmatic con il punto cassa CEI ne sono un esempio. Due prodotti altamente professionali, entrambi tra i top di gamma delle soluzioni dedicate alle attività del mondo della ristorazione, che trovano nella velocità di servizio sempre un plus per differenziarsi dai competitors. Questi prodotti permettono alle attività della ristorazione veloce ma anche a ristoranti e bar che vogliono ottimizzare la gestione del contante nella loro attività, un maggiore controllo sul denaro e contemporaneamente la velocità nelle operazioni di cassa.

Cassetti rendiresto automatizzati

Con i cassetti rendiresto si automatizzano in modo sicuro i pagamenti in contanti, il cassetto eroga correttamente i resti, identifica le banconote e le monete false rigettandole, elimina gli ammanchi di contante dovuti a distrazione o a furti da parte del personale addetto alla cassa e scoraggia i malintenzionati attratti dai cassetti tradizionali. Inoltre, grazie all’utilizzo del cassetto rendiresto automatico si ha l’eliminazione delle indennità di cassa e si può fruire dei benefici assicurativi che tengono presente la maggior sicurezza dell’esercizio. Ogni cassetto ha caratteristiche specifiche e differenti, CEI aiuta i clienti a scegliere il cassetto migliore per la propria attività.

Robot di servizio

I Robot sono un aiuto discreto, affidabile e soprattutto instancabile, che si affianca allo staff: promuovono i prodotti, accompagnano i clienti ai tavoli, consegnano le vivande, aiutano a sparecchiare, eseguono consegne, interagiscono con i clienti e con lo staff. Dotati di un approccio eccezionale all’interazione intelligente. Interagiscono con i commensali e mostrano una varietà di espressioni facciali dall’aspetto amichevole sul display, conferendogli una personalità carismatica.

Robot di servizio

Si muovono in modo fluido e autosufficiente navigando con alta precisione, evitando ostacoli fissi e mobili e riconoscendo tavoli e postazioni. Utilizzabili in svariati scenari, grazie alle caratteristiche che riescono ad adattarsi al meglio rispetto all’attività nella quale vengono impiegati. I Robot di servizio sono sistemi complessi e per permettere che portino un reale beneficio nelle attività è necessaria una profonda conoscenza della tecnologia soprattutto delle esigenze di ogni singolo cliente. CEI è forte in questo e crede fermamente nella crescita di questo mercato sul territorio nazionale.

Il punto cassa

Il punto cassa è il prodotto storico e fulcro della CEI da sempre. Un prodotto che evolve con le esigenze del mercato e dei clienti, nonché di normative e necessità. Un hardware proprietario sicuro e inattaccabile e un software dalle molteplici funzioni, personalizzabili in base alle esigenze di ogni singola attività, rendono questo punto cassa un sistema completo. È un sistema progettato per lavorare ad alti ritmi, mantenendo la sua elevata efficienza grazie al potente microprocessore utilizzato, che lo rende lo strumento di lavoro perfetto per chi vuole velocizzare al massimo le operazioni in cassa e comunicare rapidamente con gli altri dispositivi del sistema.

Sistemi per la gestione del punto cassa

Anche il pagamento è semplice e rapido grazie all’integrazione con diversi sistemi di pagamento, dal POS al servizio di Satispay. Di serie il display lato cliente, e chi vuole creare avanzate strategie di marketing tramite tessere, buoni o prepagate può completare questo punto cassa con la tecnologia RFID.

Queste sono solo alcune delle soluzioni che CEI offre ai suoi clienti. Tutti i prodotti sono visionabili sul sito www.ceisystems.com o contattando CEI Systems allo 011 4081448.

CEI Systems

via Indipendenza 9 b/c - 10095 Grugliasco (To)

Tel 011 4081448/456