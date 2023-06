Filtro dell'acqua perfetto? Lo sceglie l'app Professional Filter Service di Brita

Professional Filter Service è l’app di Brita sempre a portata di mano, che guida il barista e il tecnico nella scelta del filtro più adatto per ogni locale, nella fase di montaggio e in quella operativa. Fornisce, inoltre, un utile promemoria per la sostituzione del filtro e molte altre funzioni.

L'azienda ha creato un rapido filmato che presenta l'app in tutta la sua semplicità: una volta identificato il campo di applicazione, è sufficiente inserire semplici dati quali il settore di applicazione, la durezza dell’acqua e il consumo giornaliero e l’app suggerisce la soluzione di filtrazione su misura per ogni esigenza, insieme a guide per l’installazione, video, schede tecniche e tabelle relative alle capacità.

Professional Filter Service è l’app di Brita sempre a portata di mano

L’app Professional Filter Service, immediata e semplice da scaricare, permette di contare su un efficiente, preciso e utile consulente dell’acqua tascabile.

Un'unica applicazione di Brita per più funzioni

Ecco nel dettaglio le funzioni dell’App Professional Filter Service di Brita:

Guida multimediale : permette l’accesso completo a manuali, video, brochure, schede tecniche e tabelle relative alle capacità del filtro installato.

: permette l’accesso completo a manuali, video, brochure, schede tecniche e tabelle relative alle capacità del filtro installato. Assistente per l’installazione: fornisce assistenza per l’installazione e imposta i promemoria per la sostituzione del filtro. Inoltre permette di selezionare l’impostazione corretta di bypass; conoscere la data di sostituzione del filtro; impostare promemoria per il ricambio del filtro con notifiche via e-mail o dal calendario.

L’app Professional Filter Service di Brita è l’assistente virtuale per le specifiche soluzioni di filtrazione dell’acqua

Consulente per i filtri : identifica il filtro adatto alle esigenze del singolo operatore in pochi passaggi, permettendo di selezionare il campo di applicazione; inserire la qualità dell’acqua; inserire il consumo giornaliero; ricevere suggerimenti sul filtro adatto a ogni esigenza specifica.

: identifica il filtro adatto alle esigenze del singolo operatore in pochi passaggi, permettendo di selezionare il campo di applicazione; inserire la qualità dell’acqua; inserire il consumo giornaliero; ricevere suggerimenti sul filtro adatto a ogni esigenza specifica. Impostazioni su misura: è possibile personalizzare l’interfaccia scegliendo tra 9 opzioni di lingua, nonché impostare l’unità di misura della durezza dell’acqua preferita.

Per informazioni: www.brita.it/app-professional-filter-service

Per visualizzare il video di presentazione: CLICCA QUI.

Brita Italia

via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (Bg)

Tel 035 203447

EScordamaglia@brita.net