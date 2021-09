Amuchina Professional, pulizia profonda e igiene garantita in tutti gli ambienti

La clientela del mondo della ristorazione e dell’hotellerie diviene di anno in anno più esigente, soprattutto per quanto riguarda igiene e pulizia. Offrire un ambiente sicuro, protetto dalla minaccia di germi e batteri, è diventato ormai un fattore chiave per trasformare un visitatore in un cliente fedele. Amuchina Professional rappresenta un valido alleato nel raggiungere questo risultato, grazie alla sua linea di prodotti appositamente pensati per assicurare la più profonda pulizia degli ambienti professionali. Dall’igiene delle piccole superfici a quella dei bagni e delle vetrate, fino alle stoviglie e agli utensili, i prodotti Amuchina garantiscono un’azione mirata ed efficace, in grado di soddisfare anche i clienti (e i proprietari) più esigenti.

Amuchina Multiuso Igienizzante Area Food e Amuchina Sgrassante Tecnico

Per la pulizia delle piccole superfici, come banconi e piani di lavoro, il nuovo Amuchina Multiuso Igienizzante Area Food garantisce un alto livello di igiene con rapidi tempi di asciugatura, rispettando tutte le superfici, anche quelle in acciaio. Per lo sporco più ostinato, invece, Amuchina Sgrassante Tecnico è il giusto alleato per un’azione veloce e mirata, in linea con le norme Haccp.

Amuchina Vetri Multiuso

Per stoviglie, posate e utensili ci si può affidare ad Amuchina Detergente Lavastoviglie e ad Amuchina Brillantante Neutro. Non solo garantiscono un elevato potere sgrassante e un effetto brillante anche con cicli brevi a basse temperature, ma grazie alla loro formulazione eco-friendly rispettano l’ambiente e il suolo su cui sono coltivate le materie prime.

Amuchina Crema Gel Igienizzante e Amuchina Detergente per Superfici e Bagni

Amuchina Vetri Multiuso è il prodotto adatto per igienizzare e lucidare vetri e cristalli, ma anche piccole superfici quali tavoli e sedute. La sua particolare formula, che non lascia residui chimici, è pensata per l’igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, e non necessita di risciacquo. Infine, per la cura del bagno e dei sanitari, l’azione di Amuchina Crema Gel Igienizzante e Amuchina Detergente per Superfici e Bagni permette di eliminare efficacemente germi e batteri, senza danneggiare le superfici che rimarranno lucide e brillanti come al momento dell’acquisto!

Per informazioni: www.amuchina.it