Papernet, più igiene e sicurezza per clienti e operatori

L’igiene costituisce da sempre il nodo centrale dell’attività di Sofidel. La salute, la sicurezza e la prevenzione rappresentano temi centrali su cui, oggi più che mai, occorre investire. L’emergenza sanitaria ha infatti modificato le abitudini e i comportamenti quotidiani, sviluppando una crescente attenzione verso la cura della persona e del proprio spazio.

Proprio per questo è di fondamentale importanza creare un ambiente pulito e sicuro, non soltanto in casa, ma anche fuori casa, soprattutto all’interno delle strutture ricettive, come bar e ristoranti, per le quali la sanificazione rappresenta un fattore di cruciale importanza. La salute, la sicurezza e la prevenzione sono i tre asset che, da sempre, contraddistinguono Papernet, brand “away from home” del Gruppo Sofidel.

Un Re-starter Kit per sostenere la ripartenza delle pizzerie italiane

L’emergenza Covid-19 ha giocato un ruolo determinante nella riduzione dei consumi extra domestici, in particolare ha indebolito gli ambiti ad esso collegati, primo fra tutti quello della ristorazione. Proprio per questo, Papernet ha deciso di sostenere oltre 5mila pizzerie italiane attraverso la predisposizione di un Re-starter Kit: un’iniziativa di successo sviluppata nei mesi di giugno, luglio e agosto e promossa in collaborazione con il famoso chef pizzaiolo Gino Sorbillo.

Fast&Clean, multiuso per l’igiene di qualsiasi superficie

Ad ogni pizzeria, in particolare, sono state consegnate due confezioni di Fast&Clean, il nuovo panno in carta, pratico e versatile, della gamma Defend Tech. L’additivo antibatterico presente nel packaging garantisce il massimo livello di protezione ed igiene, mentre il sistema di apertura facilitata, easy-open, consente il prelievo del singolo panno in carta, evitando sprechi.

Un nuovo standard d’igiene pratico e veloce: l’adesivo posto sul retro della confezione consente di abbinare il prodotto a qualunque tipo di detergente spray, mentre la pratica apertura facilita l’estrazione del singolo panno in carta, agevolando le operazioni di pulizia. Perfetto per tutti gli ambienti, quali bar, ristoranti, cucine, mense, uffici e ospedali, Fast&Clean è un prodotto multiuso, ideato per l’igiene di qualsiasi superficie.

Ready Table, dispenser performanti personalizzabili

Lo sviluppo di soluzioni innovative e igieniche è da sempre al centro dell’attività di Papernet che, rivolgendosi al settore Food, promuove prodotti in grado di intercettare le richieste dei clienti in termini di protezione e sicurezza. La gamma Ready Table, ad esempio, migliora e personalizza qualsiasi ambiente attraverso dispenser personalizzabili (realizzati in plastica antibatterica) e tovaglioli interfogliati, i cui formati e colori si abbinano facilmente allo stile e all’arredamento scelto per i locali.

Una linea di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi bisogno: dalla necessità di avere minimi ingombri sul tavolo per ottimizzare gli spazi, all’esigenza di contenere molti servizi in un solo “piccolo grande dispenser”, comodo da usare, dal design e dai colori accattivanti.

