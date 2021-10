Prima colazione: il nuovo Dispenser Boschetti, soluzione per il buffet

First for Professionals (Gruppo Barilla), Boschetti Alimentare e Idea Plast presentano “Il nuovo Dispenser Boschetti” per erogare creme e confetture spalmabili nel canale hotellerie. Si tratta di un sistema completo per l’erogazione di confetture, miele e creme spalmabili e per la farcitura facilitata di croissant e brioches.

Il Dispenser Boschetti è realizzato con elementi riciclabili nella filiera della plastica

Funzionale e pratico, si adatta ai vari allestimenti di buffet della prima colazione. È in linea con il regolamento Moca sui materiali per il contatto di prodotti alimentari e grazie alla facile pulizia del sistema erogante facilita il rispetto delle procedure di Haccp.

Capace di erogare con precisione 7 grammi a razione, si rivela lo strumento ideale per un riempimento controllato di prodotti di pasticceria, cornetti o per piccole guarnizioni, oltre a poter misurare il food cost nei buffet assistiti, senza sprechi.

Sei gusti di confetture

Il Dispenser Boschetti è realizzato nel rispetto della sostenibilità con elementi riciclabili nella filiera della plastica. La gamma dei prodotti Boschetti erogabili da flaconi in materiale riciclabile è composta da 6 confetture nei gusti Albicocca, Arancia, Ciliegia, Fragola, Frutti di Bosco, Pesca, una Crema di Nocciole e un cremoso Miele Millefiori lavorato a freddo.

In linea con le esigenze post Covid

L’innovativo sistema di erogazione Boschetti è in grado di soddisfare le nuove esigenze operative del canale hotellerie post Covid, garantendo una soluzione pratica, economica e di alta qualità.

Per informazioni: www.barillafoodservice.it