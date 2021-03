Gastronom, coltelli di precisione prodotti artigianalmente

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 18:14

Mix tra essenzialità e tecnologia

Facili da smontare e pulire

Affilati a mano

Heavy cut e Fine cut

Heavy cut è un trinciante grande , maneggevole e preciso. Il manico garantisce un grip eccezionale anche in presenza di acqua o olio. L’altezza del tallone consente di eseguire tagli precisi evitando che le nocche tocchino il tagliere, rendendolo perfetto per la maggior parte degli impieghi in cucina.

è un , maneggevole e preciso. Il manico garantisce un grip eccezionale anche in presenza di acqua o olio. L’altezza del tallone consente di eseguire tagli precisi evitando che le nocche tocchino il tagliere, rendendolo perfetto per la maggior parte degli impieghi in cucina. Fine cut è studiato per l’utilizzo di precisione nei piccoli tagli e nelle incisioni, sia decorative che per il condimento. La sua forma consente la massima precisione nella pulizia, sbucciatura e modellatura di frutta, ortaggi e funghi.

on solo gli ingredienti giusti e le materie prime di qualità. Per la riuscita di unsono indispensabili gli. Primi fra tutti i coltelli. Con l’obiettivo di offrire utensili di precisionepresenta la linea. Nata a Firenze nel 2020 la linea Gastronom la sintesi della cultura del coltello nella tradizione gastronomica e la tecnologia più avanzata.È stata pensata con la volontà di creare un prodottoche da attrezzo ancestrale si è evoluto in strumento di precisione per la valorizzazione del cibo. Per questo i materiali e i profili sono stati scelti con particolare cura per l’di alto livello.Ma non solo: ogni coltello èe rifinito aper raggiungere il massimo livello qualitativo.Precisi e facili da pulire. Lo smontaggio è agevole e sicuro. I coltelli Gastronom sono, infatti,in tre parti: lama, manico e codolo. Ciò è molto ultile per agevolare l’accuratadei componenti soprattutto dopo aver trattato alimenti grassi o particolarmente odorosi.Altra caratteristica peculiare di questa linea è l’a mano da personale specializzato. Il processo di affilatura si conclude con la finitura manuale al rullo in lana merino che garantisce una lunga durata del filo.Per informazioni: www.collinishop.it