Coltelli Gastronorm, l’alta gamma del taglio

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 20:28

G

La linea di coltelli Gastronom

Total Cut, il coltello versatile e multiruolo in grado di svolgere la maggior parte delle preparazioni in cucina

nasce a Firenze nel 2020 con un obiettivo preciso: creare prodotti essenziali, tecnologici ed estremamente efficienti. Il tutto partendo dallo studio delche necessita ciascuna materia prima in cucina. A questo si aggiungono alcuni fattori importanti: il, l’e la. Una delle caratteristiche che rendono iunici è il sistema brevettato che permette diin modo che le due parti, quella metallica e quella in materiale plastico, possano essere pulite separatamente. Questo peral meglio ogni coltello.I coltelli Gastronom sonoe ciascun coltello èper raggiungere il massimo livello qualitativo. La linea dei primi coltelli Gastronom, in, è composta da, il coltello versatile e multiruolo in grado di svolgere la maggior parte delle preparazioni in cucina,, un trinciante grande, maneggevole e preciso, indicato per la maggior parte degli impieghi,, ideale per le verdure e gli ortaggi,, studiato per i cibi che presentano una superficie esterna resistente e un interno morbido,per l’utilizzo di precisione nei piccoli tagli e nelle incisioni, sia decorative che per il condimento.Gastronom, per i propri coltelli, ha scelto l’prodotto in Austria da Bohler-Uddeholm. Grazie a un’attenta ingegnerizzazione sono state, individuati gli spessori, gli angoli di arrotatura e i piani di affilatura ideali. L’acciaio N690Co è caratterizzato da ottime caratteristiche tecniche ed eccellenti proprietà che lo rendono il prodotto ideale per realizzare«I coltelli Gastronom - ha spiegato, ceo dell’azienda - non sono “uno” strumento, mache ogni cuoco deve avere. È infatti anche grazie alle sue qualità che chi cucina riesce a comprendere la consistenza, la texture e la qualità della materia che viene lavorata. Ile rivela le caratteristiche del cibo, la freschezza di frutta e verdura, la fragranza del pane, ladi un salume o di un formaggio. Per questo, operazioni di questo tipo, non possono essere affidate a un coltello qualunque».Per informazioni: www.gastronormknives.com