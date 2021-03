In cucina con l’assistente intelligente. I cuochi spiegano i forni Rational

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 10:45

Polpo grigliato

Confronto con gli esperti del settore

Menu completo e sfizioso

Formazione sul nuovo iCombi Pro di Rational

Piatti classici rivisitati in chiave moderna

Forno che “ragiona” come un cuoco

: un binomio possibile? Lo hanno raccontato, regional corporate chef di, e lodurante l’evento online Tecnologie 4.0 in cucina: “L’innovazione nelle mani dello chef”, in collaborazione con l’Associazione provinciale cuochi cosentini.Rivisitazione di piatti dellain, applicazione delle4.0, consigli die molto altro ancora. Lasu Facebook, organizzata nell’ambito del programma didall’Associazione provinciale Cuochi Cosentini (Apcc) in collaborazione con Rational Italia, è stata un’occasione speciale di formazione e di condivisione di consigli di cottura tra i vari esperti del settore.Ospitati nelle sale del partner Mp Arredamenti di Cosenza, gli chef hanno sfoggiato le loro doti culinarie e creative realizzando une sfizioso: polpo grigliato con verdure di stagione e spuma di patata della Sila; raviolo ripieno di crema di aglio dolce, crumble di pane e peperone crusco e salsa al prezzemolo; pancia di maialino nero in crosta laccato al miele di fico e finocchietto selvatico e, per chiudere in bellezza, un soffice soufflé al cioccolato fondente e liquirizia con crema inglese allo zafferano e biscuit al cedro.La formazione è stata l’elemento chiave di questo evento. Lo chef Marco Cameli ha dimostrato, infatti, come utilizzare il nuovo idi Rational per gestire cotture combinate, sfruttando tutte le potenzialità dell’e per organizzare al meglio le diverse attività in cucina. Lo chef Daniele Mannarino ha affiancato il collega nelladelle pietanze in modo creativo e contemporaneo.«Abbiamo voluto rivisitare in chiave moderna alcunidella, piatti da sempre presenti nelle nostre case, ricreandoli in chiave moderna e utilizzando le nuove » ha raccontato lo chef Daniele Mannarino. Dalla grigliatura del polpo e delle verdure alla cottura a vapore dei ravioli, dalla rosolatura della carne alla preparazione dei dolci: l’intelligenza artificiale si è rivelata ancora una volta, un’ottima alleata per il cuoco, supportandolo nel memorizzare ricette, nel replicare soluzioni e nell’ottimizzare il tempo in cucina.Una collaborazione preziosa con l’Associazione provinciale Cuochi Cosentini, che oltre a vantare 310 iscritti, riunisce cuochi professionisti e sostenitori del settore della, diffondendo e valorizzando la, quale patrimonio storico-artistico, enogastronomico e culturale, attraverso diverse iniziative.«Non avevo mai avuto la possibilità di utilizzare un forno Rational ed è stata un’esperienza interessante. Avere un forno che ragiona come un cuoco è impressionante e apre a orizzonti infiniti, dando unin cucina, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei sistemi di cottura» ha raccontato, presidente dell’Apcc, in seguito all’evento.«La diretta è piaciuta moltissimo e ha incuriosito molti: trattandosi di unacosì, c’è bisogno di qualcuno che spieghi come. Da parte nostra c’è quindi il desiderio di proseguire questa preziosa collaborazione con Rational Italia per far conoscere il prodotto ai ristoratori attraverso altri corsi e dimostrazioni, sperando di poter tornare presto a svolgerli in presenza».«L’idea è nata più di un anno fa. Abbiamo lavorato assieme all’associazione per capire le necessità degli associati ed arrivare a proporre un’e di valorizzazione dei prodotti, partendo da quelli della tradizione e del territorio per arrivare a quelli innovativi e tecnologici rappresentati dai sistemi di cottura Rational. Abbiamo voluto creare un incontro formativo che dimostrasse come cucina tradizionale e innovazione sono a tutti gli effetti un binomio possibile. E i risultati hanno superato le aspettative.» commenta soddisfatto, Regional Sales Manager di Rational.Per informazioni: www.apccosenza.it