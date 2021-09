Rational insieme a Thoga per una cottura intelligente e semiautomatica

Da un lato la tecnologia di cottura intelligente, dall’altro la produzione semiautomatica di prodotti a base di carne. Ecco che cosa presenteranno Rational e Thoga nel corso dell’evento dedicato ai negozi di macelleria, gastronomia e ristorazione specializzata. L’azienda familiare padovana di Massimo Bortolato è l’ideatrice dell’innovativa Thoga, un sistema semiautomatico brevettato ad aria compressa per la produzione di insaccati, dalle salsicce ai salami, ma anche di hamburger, sfoglie, sandwich, spiedini, polpette e altre lavorazioni speciali con preparati a base di carne, pesce, riso, meatless e clean-meat.

Si tratta di una attrezzatura facile da usare, versatile, compatta, che inoltre funziona senza alcun componente meccanico, elettrico ed elettronico ma con alimentazione pneumatica. Questo significa nessun cavo elettrico o pulsante, per essere usata ovunque, anche grazie al suo formato compatto. Si tratta di un’attrezzatura innovativa e sostenibile. Proprio come le attrezzature professionali Rational, il forno combinato iCombi Pro e l’apparecchio multifunzione iVario.

Cottura intelligente

Obiettivi condivisi per un aiuto in cucina

Rational e Thoga, accomunati dalla passione per la cucina, la facilità d’uso, la produttività e il desiderio di ottimizzare e velocizzare il lavoro, dimostreranno quanto sia importante dotarsi delle giuste attrezzature per gestire al meglio i vari processi in cucina, dalla preparazione delle materie prime alla cottura delle stesse. Ecco che, uniti a un pizzico di fantasia nella creazione di nuovi piatti, questi strumenti si rivelano degli ottimi alleati per offrire ai clienti piatti di qualità e alternativi alla classica bistecca, già cotti e pronti al consumo.

Rational mostrerà in questa occasione come cucinare piatti diversi e fantasiosi, offrendo molteplici possibilità di personalizzazione, come la cottura a bassa temperatura, la grigliatura, la gratinatura senza che sapori e aromi si contaminino.

Non avete già l’acquolina in bocca? Vi aspettiamo allo stand E12 - Padiglione A, per deliziarvi con tante fumanti novità!