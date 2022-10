Pentole in acciaio inox e sistemi di cottura Amc per risparmiare tempo ed energia

Preparare un risotto ai funghi in un minuto o un filetto di merluzzo gratinato in poco più di quattro? Non è una sparata da fanfarone, ma una realtà sia per il professionista della cucina sia per l’utilizzo domestico, anche per chi non brilla per abilità. Grazie alla tecnologia e alle pentole di Amc questi non sono dati da Guinness dei Primati, ma semplice quotidianità.

Andrea Pedroni con una pentola in acciaio inox Amc sul piano di cottura mobile Navigenio

Fondata nel 1963 a Bingen, in Germania, Amc è una multinazionale specializzata in sistemi di cottura in acciaio inossidabile oggi presente in oltre 30 Paesi. La sua tecnologia consente ogni tipo di preparazione, con qualsiasi fonte di energia e per tutte le culture alimentari. Le ultime innovazioni, come la cottura auto controllata e lo speciale coperchio EasyQuick sono davvero rivoluzionare. Ne abbiamo vissuto un’esperienza diretta nel Laboratorio del Gusto della sede italiana, a Rozzano (Mi), guidati dal product manager Andrea Pedroni.

Mangiare meglio per vivere meglio

Amc propone un metodo di cottura a circolazione chiusa che permette di cucinare senza aggiunta di acqua e di arrostire senza oli e grassi, con tempi ridotti. Fin dalla sua fondazione contribuisce a sostenere da protagonista la filosofia del “Mangiare meglio. Vivere meglio”. Oggi ha ulteriormente migliorato il proprio sistema premium portando la connettività in cucina attraverso prodotti intelligenti, facili e intuitivi, che offrono risultati eccellenti, con poco sforzo, oltre a garantire il controllo ideale della temperatura e dei tempi di preparazione per una cucina sana, capace di preservare le sostanze nutrienti e, soprattutto, di guadagnare tempo.

I manici ergonomici sono dotati di un inserto di ceramica che impedisce la propagazione del calore

Con il metodo di cottura Amc si può cuocere la verdura senza aggiunta di acqua e arrostire la carne senza aggiunta di grassi. In questo modo si preservano fino al 50% in più di vitamine e minerali e i sapori si conservano meglio rispetto alla cottura tradizionale con acqua. Rosolare la carne senza aggiunta di grassi consente di ridurre fino al 50% di calorie.

Elementi armonizzati

Gli elementi della pentola armonizzati tra loro garantiscono la riuscita di ogni piatto. In più si ha sempre sotto controllo tutto ciò che succede nella pentola e le pietanze cuociono alla temperatura ideale senza bruciature e altri inconvenienti. La lavorazione precisa, la struttura speciale e il peso del coperchio garantiscono la chiusura perfetta della pentola durante la cottura e la circolazione chiusa del vapore. I manici ergonomici sono dotati di “Thermobloc”, l’inserto in ceramica che impedisce la propagazione del calore nell’area dell’impugnatura, così non scottano. Da sottolineare che il fondo capsulare Akkutherm di ogni pentola assicura un assorbimento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Il sensore termico Sensotherm misura la temperatura all’interno della pentola, Visiotherm visualizza con precisione la temperatura e Audiotherm controlla l’intero processo di cottura. E una volta che il piatto è in tavola le pentole in acciaio inox, garantito 30 anni, si lavano tranquillamente in lavastoviglie.

Il pomolo Visiotherm che si innesta sul coperchio

Coperchi EasyQuick e Secuquick

Veniamo ai coperchi, determinanti elementi di svolta. Il coperchio EasyQuick consente una cottura a super vapore, ovvero, cottura a vapore veloce e allo stesso tempo delicata a temperature comprese tra i 97° e i 99°C. Consente un risparmio fino al 50% di tempo e di gas. Si adatta a tutte le pentole di 20 e 24 cm di diametro. Secuquick è invece il coperchio che trasforma la pentola in un’unità per la cottura veloce, consentendo di servire un piatto in brevissimo tempo. Con Secuquick è possibile risparmiare fino al 50% di energia e l’80% di tempo rispetto ai metodi di cottura classici. È disponibile nei diametri 20 e 24 cm e si adatta a tutte le pentole Amc di queste dimensioni. Consente di scegliere tra due metodi di cottura: la veloce turbo a temperature comprese tra 108 e 118°C (ideale per grandi pezzi di carne o legumi) e la veloce soft tra 103 e 113°C per risotti o sformati di pasta). Audiotherm è un dispositivo tecnologico che permette di controllare facilmente la temperatura ideale di cottura, per cuocere ogni piatto al punto giusto. Questo dispositivo funziona da segnalatore acustico posizionato sul pomolo Visiotherm, che semplifica la visualizzazione della temperatura all’interno della pentola e segnala il punto di girata perfetto.

Navigenio, piano di cottura mobile in vetro ceramica

Il piano di cottura mobile

Navigenio è invece il piano di cottura mobile in vetro ceramica che consente di preparare in modo completamente auto controllato qualsiasi pietanza e tenerla in caldo. Sembra un normale piano di cottura in vetro ceramica, ma in realtà grazie al collegamento senza fili con Audiotherm, gestisce l’intero processo di cottura in maniera auto controllata. Aumenta o riduce l’energia in base al programma di cottura selezionato, si spegne automaticamente al termine del tempo di cottura e mantiene il cibo in caldo a 60°C per 60 minuti. Navigenio funziona con le normali pentole Amc e in combinazione con i coperchi Secuquick e EasyQuick. Inoltre, posizionandolo capovolto sulla pentola, la trasforma nel forno più piccolo al mondo. Rapidità, efficienza e il massimo risparmio di energia per “cuocere al forno” e gratinare. È integrabile nella rete domestica grazie al modulo Wi-Fi. Il collegamento ad Audiotetherm e all’app Cook & Go consente di gestire il processo di cottura da qualsiasi posto.

Pochi minuti e i filetti di merluzzo gratinati sono pronti

Risparmio energetico

L’attenzione al risparmio energetico è uno dei benefici principali, insieme al benessere e alla praticità, su cui Amc basa lo sviluppo e la creazione dei suoi prodotti. Cucinare ogni giorno con Amc significa quindi preparare tutto ciò che si desidera con un notevole risparmio di energia, tempo e denaro. Questo è possibile grazie a tre caratteristiche delle pentole. Il fondo Akkutherm che assorbe il calore, lo diffonde in maniera uniforme all’interno della pentola e consente di completare le cotture a fiamma spenta, grazie al calore accumulato, con il risultato di consentire un notevole risparmio di energia. La seconda è rappresentata dal sensore termico Sensotherm che rileva la temperatura esistente all’interno della pentola, mentre Visiotherm visualizza con precisione la temperatura in qualsiasi momento del processo di cottura. Sensotherm e Visiotherm consentono di monitorare la temperatura di cottura e indicano in modo preciso come regolare l’apporto di calore, consentendo in questo modo di evitare di sprecare gas o corrente elettrica. Inoltre, grazie al piano di cottura mobile Navigenio, è possibile controllare in modo automatico la temperatura di cottura e cuocere ogni alimento evitando inutili sprechi grazie ai consumi ridotti di energia elettrica.

