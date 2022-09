Künzi, da 86 anni tutto per la cucina

Un’azienda di famiglia sul mercato dal 1936. Künzi, imprenditori svizzeri che si sono fatti strada a Milano. Un impegno lungo tre generazioni di cui andar fieri. Non a caso il logo che presenta il cognome e la K stilizzata che si fonde con la croce elvetica sovrasta la dicitura “Proud. Family. Company.”

Lo showroom Kitchen&Design di Künzi

Un gruppo che oggi ha nella cucina il core business, importando e distribuendo attrezzature destinate al retail e all’Horeca. La ditta nasce 86 anni fa specializzandosi in articoli di coltelleria, forbiciame: alta gamma nel settore taglio.

Il corner Victorinox

Lo sviluppo

Alla fine degli anni ‘80 la terza generazione guidata da Andrea Künzi inizia lo sviluppo di nuove linee di prodotto al di fuori di quelle strettamente legate agli strumenti da taglio. Si aggiungono così articoli non più solo manuali ma anche elettronici legati sia al campeggio che all’outdoor. Si distribuiscono prodotti per l’illuminazione (torce elettriche), strumenti ottici (binocoli e visori notturni), timer e meteo (termometri e stazioni barometriche), bottiglie in alluminio (precursori nell’eco-sostenibilità) e cucina, appunto, sia per utilizzo domestico che professionale, un mercato in cui l’azienda era presente fino agli anni Sessanta e che ha rilanciato con determinazione.

Il blender Vitamix

Scuola di cucina

Vengono così inaugurati gli showroom Kitchen&Design, un percorso espositivo che evidenza ogni singola gamma di proposte e di marchi del complemento cucina e design, tra i quali lo storico Victorinox con un corner dedicato, e gli spazi espositivi Outdoor e Professional. In parallelo nasce Labz, scuola di cucina, laboratorio, hub didattico legato al mondo del food e del beverage. La scuola propone un calendario di corsi tematici tenuti da cuochi di alto profilo e da protagonisti del mondo enogastronomico.

Instant Pot, multicooker a pressione

Migliaia di referenze

«Siamo un’azienda di servizi – si sottolinea dalla sede di Bresso (Mi) – che punta a soddisfare le esigenze di 6.000 clienti, di cui 250 premium. Importiamo e distribuiamo 30 brand, che sviluppano migliaia di articoli. Nostro primo partner Victorinox, dal 1884 coltelli svizzeri per antonomasia . L’azienda, celebre per i multiuso da tasca, produce coltelleria da cucina di alta gamma».

Big Green Egg su ruote

Mixer senza fili

Tra i numerosi marchi cult nel catalogo di Künzi, Bamix, primo mixer a immersione, oggi anche senza fili, un prodotto “eterno”, il cui motore è garantito a vita. Bamix permette di frullare, miscelare, sminuzzare, montare e amalgamare. Mille anime caratterizzano anche il blender Vitamix, ideale per preparare succhi, salse, sughi, zuppe, passate, dessert, impasti. Un vero aiuto in cucina, come Instant Pot, pentola a pressione elettrica, slow cooker, anche nella declinazione friggitrice: ci mette pochissimo a cuocere pietanze e ingredienti che di solito richiedono molto tempo.

L’evoluzione del barbecue

Da segnalare la versatilità di Big Green Egg, l’evoluzione del barbecue che unisce la tradizione dei forni giapponesi per la cottura in ceramica alla tenologia più moderna per una cottura a bassa temperatura. Oltre che per grigliare, cuocere in forno a vapore, saltare e affumicare, si rivela ideale per la cottura lenta di grossi tagli di carne o di ingredienti delicati come molluschi e crostacei. È disponibile in sette versioni.

Künzi

via L. Ariosto 19 – 20091 Bresso (Mi)

Tel 02 66500553