Nei centri cottura una tecnologia che rivoluziona e semplifica la cucina

Oggi la tecnologia è un elemento che non può mancare in qualsiasi ambito lavorativo e tantomeno in cucina. Nelle cucine dei ristoranti, così come nella ristorazione collettiva, utilizzare le migliori innovazioni tecnologiche significa avere un notevole risparmio di tempo, energia e denaro, oltre a innumerevoli altri vantaggi. Tra le aziende che stanno rivoluzionando il modo di cucinare c’è Rational, che con il nuovo sistema iVario sta rivoluzionando la cucina ripensando completamente i processi consentendo una produzione più efficiente in minor tempo.

I vantaggi della tecnologia in cucina e l'importanza della formazione

I vantaggi che la tecnologia apporta all'interno della cucina sono molteplici. Essa, infatti, migliora la qualità dei prodotti lavorati, permette di risparmiare energia e denaro, ottimizza i tempi grazie a dispositivi che, spesso, sono connessi tra loro. Tra i vantaggi anche la riduzione degli sprechi durante tutte le fasi produttive. Questo diventa ancora più importante quando si parla di centri cottura, come nella ristorazione collettiva e nelle mense, e quando il numero di pasti da produrre in breve tempo aumenta.

Ad avere a che fare con la tecnologia è il personale della cucina. Per questo un ruolo importante nel far sì che i vantaggi siano proficui è dato dalla formazione, perché la tecnologia senza di essa rischia di essere controproducente. Sempre per questo motivo, oltre alla formazione è importante che gli attrezzi siano intuitivi e sicuri.

iVario di Rational, la svolta dei centri cottura grazie alla tecnologia

Produzione efficiente, netto risparmio di spazio, tempo e materie prime, incremento della produzione con garanzia costante della qualità degli alimenti. Sono solo alcuni dei vantaggi di iVario, la nuova attrezzatura di Rational, specialista nella preparazione di cibi caldi. Si tratta di un unico centro cottura, che sostituisce e integra all’interno di un solo strumento brasiera, bollitore, padella, pentola a pressione e friggitrice. Ripensando e ottimizzando completamente i processi di cucina, iVario di Rational crea ambienti di lavori più organizzati e meno stressanti, contrastando anche la carenza di personale specializzato.

iVario di Rational

100 porzioni di riso saltato in 20 minuti, 400 porzioni di zuppa di verdure in 35 minuti, 70 kg di brasato in 120 minuti, 15 kg di pasta in 22 minuti: sono soltanto alcuni degli esempi della potenza di un iVario Pro XL. Tutto grazie alla tecnologia di riscaldamento brevettata, che riscalda l’intero fondo della vasca di iVario Pro L e XL in meno di 2,5 minuti. La gestione della potenza assicura che le fluttuazioni di temperatura vengano assorbite rapidamente quando si friggono grandi quantità di cibo. La tecnologia di riscaldamento è in grado di regolare contemporaneamente la temperatura, di conseguenza anche piatti delicati come il budino di riso o la crema pasticcera vengono lavorati in modo ottimale. Con la sicurezza che nulla fuoriesca o si bruci.

Il centro cottura iVario di Rational

Enrico Ferri, amministratore delegato di RATIONAL Italia, afferma: «La digitalizzazione sta avanzando rapidamente nel settore della tecnologia per cucine e ottimizza numerosi processi. Questo comporta un notevole sgravio per il personale». iVario sono memorizzati numerosi programmi che adattano immediatamente il processo di cottura alla quantità, alle condizioni e alle dimensioni degli alimenti. Qualità costante, monitoraggio minimo e riduzione delle perdite di tempo sono i notevoli vantaggi che iVario consente. Abbinato al sistema di gestione digitale della cucina di Rational, ConnectedCooking, si crea la soluzione perfetta per ottenere prestazioni efficaci in cucina.