Cucine rispettose dell’ambiente. Rational, la tecnologia intelligente

uando abbiamo sviluppato il nostro nuovo, uno degli obiettivi era quello di rendere il sistema di cottura ancora più sostenibile. Per questo motivo ci siamo concentrati maggiormente sulche generalmente utilizza molti prodotti chimici». Così, national corporate chef di, che sottolinea quanto sia importante il binomio tutela dell’ambiente e igiene.Con il, Rational ha raggiunto il suo obiettivo: il detergente è privo di fosforo e fosfato, pur mantenendo inalterato il suo potere pulente. In termini di rispetto dell'ambiente, però, Rational non ha pensato solo al detergente, ma ha esaminato l'intero sistema di pulizia. Il risultato èiCareSystem ha due funzioni particolarmente ecologiche. Da un lato c'è la p, giusto il tempo di preparare il carico successivo. È l‘ideale per le cucine che usano il sistema di cottura tutto il giorno. L‘altra funzione è la modalità Eco che risparmia detergente rispetto ai programmi di pulizia standard allungando i tempi di lavaggio. Ma poiché iCareSystem non ha bisogno di monitoraggio,per ottimizzare i tempi delle attività.iCareSystem rileva il grado di sporcizia, lo visualizza sul display e fornisce una chiara raccomandazione su. L'interazione tra Active Green e iCareSystem è ottimizzata in modo da consumare fino al 50% in meno rispetto al sistema di pulizia precedente.«iCareSystem – puntuallizza Stea - riconosce lo stato di utilizzo, le condizioni della camera di cottura e. È bene quindi usare la quantità di detergenza indicata per ottimizzare i consumi. In questo modo si è rispettosi dell'ambiente e allo stesso tempo si garantisce un sistema di cottura perfettamente curato».È anche possibile creare unper poter standardizzare il processo di pulizia. iCombi Pro chiederà di essere lavato agli orari stabiliti.Per informazioni: www.rational-online.com