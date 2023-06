Giblor's: design di qualità per l’abbigliamento dei professionisti della ristorazione

Giblor's, eccellenza italiana per l’abbigliamento professionale, propone da sempre un vasto e innovativo assortimento di capi dedicati ai professionisti della ristorazione, ambito dinamico e dalle esigenze in continua evoluzione, in cui sicurezza e comfort vanno sempre più a braccetto con l'estetica.

Giblor’s concentra la propria attenzione proprio sul design dei capi, che riveste un ruolo importante soprattutto nelle attività in cui il contatto con i clienti è costante e diretto: tali impieghi richiedono un’immagine ordinata, pulita e raffinata. Grazie a esperti di stile e a uno sguardo molto attento al mondo della moda, Giblor’s cattura le ispirazioni più interessanti del momento, declinandole in base alle singole esigenze.





Giacche Harry e Megan e pantalone Taylor: le proposte di Giblor's

Ottimo esempio di questa vocazione sono la giacca da uomo Harry e la giacca da donna Megan, veri e propri bestsellers delle collezioni Giblor's, tra le più amate nel catalogo dell'azienda carpigiana, sia per il loro design moderno che per le caratteristiche del tessuto ultraleggero, un vero wash&go. Harry e Megan sono infatti realizzate nel nuovo G-Tech Pro, un tessuto dalle incredibili performance: antibatterico, mantiene un'eccellente traspirabilità, è lavabile a 60°, tollera gli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, è no-stiro e non stinge.

La loro linea moderna si caratterizza per il collo alla francese, impreziosito da due automatici con logo G’, dall'abbottonatura nascosta, e dagli spacchi sul retro, il cui pannello è realizzato in rete per conferire maggiore traspirabilità. Harry e Megan sono disponibili nelle varianti bianco, nero, grigio, blu, beige e verde militare.

Con la stessa attitudine moderna e versatile è stato progettato il pantalone Taylor, un capo dinamico, sportivo, fresco e leggero, composto anche questo dal nuovo G-Tech Pro e da una maglia in rete inserita nel fianco, nel fondo della gamba e nel fascione davanti. Taylor è caratterizzato da due tasche alla francese sul davanti e due tasche sul retro ed è proposto in ben sei varianti colore: bianco, nero, blu, grigio piombo, verde militare e beige. Un capo di quelli che, una volta scelti, non si abbandona più.

Giblor’s

Via dei Trasporti, 6A/B

41012 Carpi (Mo)

Tel 059 654602