Imperia & Monferrina, macchine per la pasta italiane esportate in tutto il mondo

Imperia nasce ufficialmente il 3 febbraio 1932 come evoluzione di un piccolo laboratorio artigianale ed inizia, da subito, la distribuzione delle macchine per pasta nel mondo. Il mercato di riferimento principale diventa quello degli Stati Uniti d’America e dei suoi numerosi emigranti italiani che, grazie all’utilizzo delle macchine per pasta stabiliscono una sorta di legame affettivo con i sapori della patria lontana. Oggi Imperia esporta in oltre 100 Paesi nel mondo. Con l’espandersi della società, il marchio Imperia diventa sinonimo di prodotti durevoli per la casa con una forte identità di marchio. Nel 2010 incorpora La Monferrina, esistente dal 1978, specializzata nella produzione di macchine professionali per la pasta ad uso di laboratori e industrie del settore. La Monferrina produce interamente in Italia.

Oggi esistono 2 linee di prodotto, Casa e Professionale, e il motto è “da 6 a 200 kg/ora”. La produzione si svolge negli stabilimenti di Moncalieri (Torino) e di Castell’Alfero (Asti) e l’azienda è orgogliosa di poter dire che ogni prodotto è un manufatto italiano al 100%, costruito con manodopera e materie prime nazionali. Imperia è vero Made in Italy.

Nel 2021 due marchi di Imperia & Monferrina, “Titania” e “Imperia”, hanno ricevuto da parte del ministero dello Sviluppo economico il riconoscimento di Marchio storico di interesse nazionale. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie a più fattori: in primis l’intuizione e l’impegno degli imprenditori dell’epoca, che crearono il primo laboratorio nel 1932, e poi la profusione di energie e duro lavoro di generazioni di lavoratori al servizio dell’impresa.

È importante però non sedersi sugli allori ma considerare questo importante riconoscimento come un punto di partenza e non di arrivo: investe tutta l’azienda della grande responsabilità di dover migliorare sempre dando il massimo per tutelare e valorizzare “Titania” e “Imperia”.

