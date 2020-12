In cucina con Le Creuset: gli strumenti giusti per ogni ricetta

Pubblicato il 23 dicembre 2020 | 20:13

I

Vellutata funghi e castagne con la cocotte Le Creuset

mparare anon significa solo preparare pietanze, ma scoprire quanto possa essere e rilassante trascorrere del tempo immersi tra odori e sapori. Ma è fondamentale avere l’. L, azienda francese che da oltre 90 anni offre accessori premium per la cucina, propone gli strumenti ideali.Prima tra tutti, lain ghisa vetrificata, disponile in tutti i colori dell’arcobaleno e in diverse dimensioni. Con questo prodotto è possibile realizzare primi e secondi, ma anche dolci e pane. Lasi rivela una perfetta alleata in cucina . All’interno delle cocotte si crea infatti una circolazione omogenea e continua di calore e vapore senza zone surriscaldate, che garantisce una cottura perfetta. Inoltre, è adatta a qualsiasi piano cottura, forno compreso.Per chi predilige l’utilizzo del, quello di Le Creuset è indi ultima generazione, ben 4 volte più resistente e Pfoa (acido perfluoroottanoico) free. È in grado di distribuire uniformemente il calore e sigillare velocemente la parte esterna del cibo, permettendo così diIl risultato sono piatti sani e gustosi.Leinsono monoporzioni indicate per creare. Sono adatte sia al caldo che al freddo: il gres vetrificato è termoresistente da -18°C a +260°C.Per informazioni: www.lecreuset.it