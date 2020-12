Cosa cucinare per le feste? Tre Pecorini ottimi dall’antipasto al secondo

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 17:23

Un Natale in cucina con i 3 Pecorini

Una ricetta di 2mila anni

Dall'antipasto al secondo, un menu a base di Pecorino

uest’anno sarà sicuramente unparticolare per tutti, ma questo non ci impedisce dicon la nostra famiglia. Quale occasione migliore per provare nuovi? Utilizzando le eccellenze del Made in Italy come i prodotti protagonisti della campagna 3 Pecorini In menu, come, Pecorino Sardo Dolce Dop grigliato, miele e noci; Crêpes con arcobaleno di verdure e Pecorino Romano Dop, per, e Fonduta al Fiore Sardo Dop perLe radici storiche di questisi sviluppano nell’alto Agro Romano (per quanto riguarda il Pecorino Romano Dop), e unicamente in Sardegna (per quanto riguarda il Fiore Sardo Dop e il Pecorino Sardo Dop). Da sempre questisi sono rivelati particolarmente adatti alla pastorizia e luoghi in cui la tradizione casearia ha trovato il suo maggiore sviluppo.La loroha 2mila anni, e viene tutt’ora custodita e preservata dai casari sardi che portano avanti questa tradizione secolare. Ladel Pecorino Romano è limitata alla Sardegna, al Lazio e alla provincia di Grosseto in Toscana.La pregiatautilizzata per la produzione di questi prodotti, il, proviene in maggiore parte dalla Pecora Sarda, una razza ovina autoctona che vanta origini antichissime. Discendente del Muflone selvatico, nel corso della sua evoluzione si è adattata perfettamente al suo territorio selvaggio, caratterizzato da una morfologia collinare e montuosa. Anticamente allevata per la produzione di latte, di carne e di lana, dai primi del Novecento, la pecora Sarda è oggi allevata prevalentemente per la produzione di latte.L’alta qualità e l’unicità dei tre formaggi ovini sardi è stata certificata nel 1996 con il riconoscimento didi Origine Protetta (Dop) ottenuto dall’Unione Europea, il marchio Dop viene infatti assegnato esclusivamente a quei prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo sono strettamente legate alla, allae all’ambiente propri di un’area geografica delimitata e che risultano conformi a un Disciplinare di Produzione.Antipasto: Pecorino Sardo Dolce DOP grigliato, miele e noci

Ingredienti per 4 persone

6 fette di Pecorino Sardo Dolce DOP

miele di acacia q.b.

gherigli di noci q.b.

pane rustico a fette

Preparazione

Preparazione 5 minuti. Tostate il pane in padella o in forno a 200°. Tagliate a fette o spicchi il formaggio pecorino, poi cuocetele sulla griglia calda. Quando le fette inizieranno a filare, trasferitele sul pane. Irrorate con miele e distribuite i gherigli di noci.



Primo: Crêpes con arcobaleno di verdure e Pecorino Romano DOP

Ingredienti per 4 persone

Per le crêpes:

120 g di farina

40 g di burro fuso

2 uova

200 g di latte

Per la farcia:

200 g di ricotta

200 g di carote

150 g di zucchine

200 g di patate

100 g di piselli

80 g di Pecorino Romano DOP

panna da cucina q.b.

sale, pepe

30-40 g di burro



Preparazione 50 minuti

Crêpes: sbattete le uova con la farina e 3 cucchiai di latte, poi, quando la pastellina sarà liscia, aggiungete il resto del latte. Salate e lasciate riposare il composto per 30-40 minuti.



Scaldate una padellina antiaderente con poco burro, versate due mestolini di pastella, ruotate la padella per far scivolare l’impasto su tutto il fondo e cuocete la crêpe da ambo i lati. Proseguite nella cottura delle crêpes fino ad esaurire la pastella.

Farcia: cubettate le verdure e cuocetele a vapore.



Lavorate la ricotta con il Pecorino Romano, unite qualche cucchiaio di panna, controllate la sapidità e pepate a piacere. Aggiungete le verdurine (a parte un cucchiaio) e miscelate.



Allineate le crêpes sul piano di lavoro e farcitele. Arrotolatele e adagiatele in una teglia da forno imburrata. Distribuite qualche fiocchetto di burro, le verdurine tenute da parte, una spolverata di Pecorino Romano grattugiato e cuocete in forno preriscaldato a 190° per 20-22 minuti circa.



Secondo: Fonduta al Fiore Sardo DOP

Ingredienti per 4 persone

• 300 g di Fiore Sardo DOP grattugiato

• 140 g di panna fresca

• 100 g di latte

• noce moscata, pepe nero

• 2 tuorli

• pane tostato per servire

Preparazione

Preparazione 20 minuti

Ponete per 4 ore il Fiore Sardo grattugiato a bagno nel latte con 100 g di panna. Trasferite il composto in una casseruola con la panna rimasta, poi su fiamma moderata fondete il formaggio mescolando continuamente. Appena la fonduta sarà omogenea, allontanate dal calore, aggiungete i tuorli e versate la fonduta nell’apposito pentolino. Profumate con la noce moscata e un pizzico di pepe e servite con i crostini di pane tostato.