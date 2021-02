L’Amour Collection di Le Creuset per celebrare il 14 febbraio

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 19:40

S

La linea di prodotti L’Amour Collection realizzata da Le Creuset per San Valentino

è nell’aria e, azienda francese che da oltre 90 anni offre, fa proprio delil protagonista della lineadeclinandolo nella forma e nei colori in tutti i prodotti che la compongono.Novità assoluta, lain, decorata con cuori dalle tonalità pastello disegnati a mano e serigrafati sul corpo e sul coperchio della pentola, con pomolo in acciaio con finitura oro. Disponibili con lo stesso motivo, anche lae laAnche lacon coperchio quest’anno risplende di un nuovo design : manici più ampi ed ergonomici, pomolo in acciaio e cerchi in rilievo che meglio definiscono la caratteristica forma. Realizzata in ghisa vetrificata, è resistente a graffi e urti, viene proposta con colore ciliegia. A forma di cuore anche gliper muffin e la linea in gres di, Mini-cocotte e Ramequin.Per informazioni: www.lecreuset.it