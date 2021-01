Natura Induction Tvs, linea di pentole dall’anima green

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 19:34

N

Il rivestimento a 5 strati effetto pietra Vegetek by Tvs è caratterizzato da una finitura a base vegetale

La linea Natura Induction è pensata per i piani di cottura a induzione, ma è ideale per tutte le tipologie di fuochi

è una delle linee adi, player di riferimento nel mercato deglirivestiti dicon sede a Fermignano (Pu). Natura Induction è "green" sia dentro che fuori. Non solo perché è caratterizzata da un identificativo colore verde, impreziosito da uneffetto legno, in grado di regalare alla casa un tocco di primavera, ma anche perché è. Vanta infatti uneffetto pietra Vegetek by Tvs, caratterizzato da unae un corpo costituito in larga parte daa graffi, macchie e usura, grazie alle particelle minerali, il rivestimento offre anche un'ottima resistenza termica (stabile in continuo a 260°C) e chimica (acidi e alcali) e, come tutti i rivestimenti Tvs, è a base d’acqua e, pfoa, pfos, bisfenolo A, piombo o cadmio. Inoltre,, non altera i sapori ed è, sia a mano sia in lavastoviglie.rappresenta la proposta ideale per un target sensibile al tema della sostenibilità - considerando che anche ilè 100%- e al benessere visto che, grazie alla sua, non richiede l'impiego né di oli né di grassi in eccesso, assicurando comunque l’alta qualità e le prestazioni tipiche dei prodotti Tvs.- cinque, da 20, 24, 28, 30 e 32 cm, duea due maniglie, da 20 e 24 cm, duea due maniglie, da 24 e 28 cm, una casseruola con manico, da 18 cm, uncon manico da 28 cm, un wok a due maniglie, da 32 cm, una28x28 cm, e due, da 25 e 31 cm - pensati per i piani di cottura ama perfetti su tutte le, grazie alapplicato sul fondo che assicura un alto rendimento termico. Specifica per il, invece, la35x27 cm. Per un ordine di idee sui prezzi, quello consigliato al pubblico per la padella da 28 cm, è a partire da 24,90 euro.Per informazioni: www.tvs-spa.it