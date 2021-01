Dalla sostenibilità alla trasparenza: le 5 sfide della ristorazione nel 2021

Primo Piano del 16 gennaio 2021 | 12:36

Il green tra i food trends del 2021

1. Sostenibilità e “Green”

Anti-spreco insieme a conoscenza sulla provenienza del prodotto

2. Trasparenza

3. Qualità

Per la qualità gli italiani sono disposti a spendere di più

4. Brand awareness

5. Cooking box

i sa, i primi mesi dell’anno sono carichi di, pianificazioni e “to do lists”. Oggi il mondo ci sembra stravolto, laci ha portati così lontano dagli schemi passati, dalle nostre abitudini e prospettive. Eppure, sognare e fare previsioni rimane nell’indole degli imprenditori che si chiedono nonostante tutto: "Dove scommettere nel 2021"? È arrivato il momento di reinventarsi e di ripartire, puntando su strategie disruptive.Sono 5 i concetti chiave che dominano idi quest’anno.Con l’emergenza, anche i più scettici si sono resi conto che adottare un approccio responsabile verso l’, le persone e le risorse non è greenwashing, ma una necessità per continuare a crescere nel medio-lungo termine. Per questo motivo, lesi muovono verso la produzione di(o plant-based) come scelta prioritaria, sperimentando ingredienti del tutto nuovi come il, o caffè spalmabile. Si tratta di una crema in barattolo dal sapore concentrato (5 volte più intenso di un espresso) contenente ben 40 mg di caffeina, la cui ricetta sembra essere stata brevettata per la prima volta da un’azienda giapponese.Compaiono sul mercato anche le, fonte proteica naturale che sta conquistando la popolazione statunitense, e laottenuta dalla fermentazione di, con aggiunta di semi di sidro di mele. Ed in Italia? A trainare la classifica dei food trends secondo l’Osservatorio food sono i “” che sfruttano la caseificazione vegetale e la bevanda antiossidante al frutto della passione, resa spumosa dal gac, un melone originario del Sud-est asiatico.L’Innova Consumer Survey 2020 ha dimostrato che 6 persone su 10 sono interessate a riceveresulladel cibo che portano in tavola. Sarà dunque la trasparenza il filo conduttore della catena di produzione, dimostrata dai ristoratori tramite certificazioni d’origine (),Che i consumatori siano più consapevoli e informati ce lo ripetiamo da tempo, ma i dati lo confermano. Contano lee lacertificata, per cui sono disposti a. Insomma, la qualità paga , ed è meglio investire su scelte ponderate di prodotti selezionati e strumenti adeguati.Le ricerche confermano che il consumatore si fida di più delle marche e dei nomi che conosce bene. Investire sullaed affidarsi a prodotti noti per qualità e prestigio diventano step fondamentali per ladel cliente.Come conseguenza del Covid-19 vedremo aumentare il numero dei ristoratori che proporranno i loro menu sotto forma diconcomodamente a casa, o diseguendo le istruzioni degli chef. Così il consumatore finale non sarà più visto solamente come oggetto passivo della catena di produzione, ma diventerà anche soggetto protagonista di una specie di “masterchef fai da te”.Il coinvolgimento emotivo e la soddisfazione dei propri clienti saranno le prossime sfide del mondo Horeca, volte a combattere l’incertezza e la frustrazione portate dalla pandemia.