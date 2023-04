Pavoni Italia: i nuovi stampi Tuiles della gamma Gourmand

Pavoni Italia è una delle più importanti aziende italiane produttrici di attrezzature professionali nel settore dell’arte bianca, pasticceria e ristorazione. L’azienda è nata nel 1980 come produttrice di contenitori in plastica per il mondo della panificazione, diventando un’azienda di riferimento nel mondo.

Oggi offre una gamma di circa 6 mila articoli destinati ai professionisti della pasticceria, del cioccolato, della ristorazione e della gelateria. Un marchio italiano con una storia riconosciuta di attenzione alle esigenze dei professionisti, che conosce da vicino la differenza tra semplici strumenti di lavoro e oggetti votati all’eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria.

Nel 2023 la gamma Gourmand si arricchisce con Tuiles

Spicca per il suo successo nei ristoranti di tutto il mondo la linea Gourmand una gamma raffinata di stampi in silicone adatti alla preparazione di appetizer, portate principali e dessert. Nel 2023, stimolati dalla continua collaborazione con lo stimato chef Paolo Griffa, la gamma Gourmand si arricchisce con Tuiles.

Design ricchi di dettagli, ispirati alle linee pure della geometria e alle forme organiche della natura: sorprendenti api, fiocchi di neve, foglie e farfalle. Stampi per sottili decori dolci o salati da utilizzare con il cioccolato o con paste sigaretta e da cottura: un’esperienza che unisce forma e gusto. Pavoni Italia con queste soluzioni è da sempre al fianco dei migliori operatori del comparto Horeca.

