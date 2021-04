La qualità del cibo parte dall’acqua. Filtri Brita, più sicurezza e meno sprechi

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 10:30

U

Purity Steam

Soluzioni Brita dedicate a forni a vapore e tradizionali



previene la formazione di calcare

preserva la funzionalità di forni combinati a vapore o di forni a convezione

interventi di manutenzione minimizzati

trattiene gli ioni metallici (come il piombo e il rame) e il cloro contenuti nell’acqua, a tutela della qualità e del gusto delle pietanze e dei prodotti di panificazione.

Purity C Steam

riducono la durezza dell’acqua prevenendo la formazione di calcare

garantiscono la funzionalità dei forni e la qualità degli alimenti

il contalitri integrato consente di tenere sotto controllo l’esaurimento del filtro

possibile programmazione della sostituzione e ottimizzazione degli interventi di manutenzione.

n’è alla base di eccellenti pietanze e contribuisce aprodotti da forno, pesce, carne e verdure. Con ii risultati sono assicurati tanto per la cottura in forni a vapore e tradizionali, quanto per la protezione delle apparecchiature dal calcare. I filtri Brita sono inoltre equipaggiati di unadotata dell’innovativa tecnologiache determina una qualità costante dell’acqua per tutta la durata del filtro, con la possibilità di regolare la percentuale di bypass per i sistemi di iniezione diretta o a caldaia. Infine, le soluzioni filtranti Brita comportano unI filtrisono ideati appositamente per forni a vapore e forni tradizionali di piccole e medie dimensioni; riducono la durezza dell’acqua potabile. Questa tecnologia:I filtrisono la soluzione di trattamento acqua ideale per i maggiori carichi di lavoro in panetteria e gastronomia. Sono ideati appositamente per forni a vapore e forni tradizionali di maggiori dimensioni, grazie alla notevole portata e capacità. Queste le loro caratteristiche:La semplicità di installazione e manutenzione rendono questi sistemi la soluzione ideale per ogni laboratorio di panetteria, pasticceria e gastronomia.Per informazioni: www.brita.it/ristorazione-di-qualita