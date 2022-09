Sanelli si trasferisce e triplica gli spazi produttivi

Ebbene sì, era nell’aria da tempo e gli “addetti ai lavori”, come succede ai migliori cercatori di tartufo, avevano “fiutato” quello che Antonio Sanelli stava programmando per dare una svolta epocale all’azienda che da quattro generazioni produce a Premana, in provincia di Lecco, coltelli e utensili da cucina apprezzati ed utilizzati dalla grande maggioranza dei professionisti e degli appassionati di arti culinarie. La novità è la realizzazione di una nuova sede produttiva, che ospiterà successivamente anche gli uffici amministrativi, quelli commerciali e la logistica di magazzino e spedizione merci, oltre ad altri servizi in fase di definizione e decisione. Le idee non mancano ma la volontà di Antonio è di procedere con la crescita graduale di Sanelli per mantenere e garantire a tutti i clienti il migliore servizio offerto da sempre per disponibilità delle merci, velocità negli approvvigionamenti e offerta di nuovi prodotti.

Per questo nuovo progetto sono già state assunte in azienda quattro persone a conferma che gli investimenti non sono orientati solamente all’acquisto di macchinari che garantiscono nuove e moderne tecnologie, ma che la forza lavoro umana e le capacità tramandate dalle generazioni precedenti hanno ancora oggi una grande e necessaria importanza in Sanelli. Il futuro dell’azienda è già garantito dalla presenza della quinta generazione della famiglia Sanelli, con Anita che si dedica alle necessità dell’ufficio e Maurizio che ha già le mani occupate nei macchinari presenti in fabbrica, in attesa che anche Eric, il più giovane dei tre, finisca gli studi e si inserisca nell’organigramma aziendale.

La nuova sede a Cortenova (Lc)

Nel corso del 2021, la ricerca della nuova sede ha impegnato Antonio per diversi mesi: la sua volontà infatti era quella di mantenere la fabbrica nel territorio di Premana, ma cause di forza maggiore riferite alle necessità di grandi metrature dello stabile lo hanno costretto a cercare altre soluzioni che si sono realizzate nel comune di Cortenova (Lc), poco distante da Premana, dove ha acquistato uno stabile di circa 4mila m2 per portare a termine i progetti di crescita produttiva e distributiva programmata negli ultimi anni. L’attuale fabbrica rimarrà operativa come sede legale della società e per lo sviluppo di alcuni progetti di trasformazione molto interessanti e in fase di definizione.

«L’unica strategia destinata a fallire è quella che non prevede rischi»: Antonio Sanelli ha molto a cuore questa massima e considera di fondamentale importanza riuscire ad investire con coraggio in nuovi progetti anche in periodi incerti come quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni.

Un'azienda con 150 anni di storia

Sono passati poco meno di otto anni da quel settembre 2014 in cui Sanelli festeggiava con un grande evento i suoi primi 150 anni di storia. In considerazione del legame viscerale che lega Sanelli al territorio, si decise di organizzare l’evento invitando clienti, collaboratori e autorità in un percorso di visita che partiva dallo stabilimento produttivo di Premana per passare poi al Museo etnografico di Premana e in ultimo, ma non per importanza, l’incontro presso l’Istituto alberghiero di Casargo per la presentazione del libro “150 anni senza perdere il filo”. Un evento toccante e pieno di forti emozioni per la famiglia Sanelli, per i suoi dipendenti, per le autorità e per tutte le persone presenti, legate alla storicità dell’azienda.

Nuova linea di coltelli per la lavorazione della carne

Oltre all’importante traguardo della nuova sede produttiva - progetto ammirevole non solo per Sanelli ma per tutto il settore produttivo nazionale che ha estrema necessità di imprenditori coraggiosi che guardano avanti e investono nel futuro garantendo quello dei loro dipendenti e collaboratori - è in arrivo un’altra importante novità di prodotto: una linea di coltelli completamente nuova e innovativa, ideale per la trasformazione e lavorazione delle carni, pensata per il settore Horeca e in generale dell’outdoor, dove Sanelli vanta collaborazioni con i più importanti brand europei e mondiali.

La nuova serie di coltelli si chiama “Meat & BBQ-Selection” e Sanelli ha voluto presentarla nel miglior modo possibile, esponendola alla più importante fiera mondiale di settore, la Iffa di Francoforte, fiera internazionale triennale dell’industria della carne, che è dedicata alla “ciccia” come la chiama Dario Cecchini, apprezzato esperto di carni e macellaio da otto generazioni in quel di Panzano in Chianti (Fi), che con Sanelli ha creato la Valigetta del Maestro Macellaio Premana Professional, che trovate in vendita sul sito www.sanelli.com. Merita una menzione anche la Nim-Nazionale italiana macellai, di cui Sanelli è partner tecnico e a cui fornisce i coltelli per le competizioni europee e mondiali, come la World Butchers Challenge di Sacramento, negli Stati Uniti.

Oltre 60 referenze con lame lucidate a specchio

La nuova linea Meat & BBQ-Selection presenta un manico in polipropilene di colore blu con una forma studiata e creata dalle esigenze e dall’utilizzo dei professionisti macellai con un pronunciato “ferma-dito” necessario per la sicurezza e la corretta movimentazione della mano. La linea sarà composta da più di 60 diverse referenze e le lame saranno lucidate a specchio per difendere l’acciaio dalle aggressioni dei depositi alimentari soprattutto nel settore dell’industria, dove i coltelli vengono tenuti in utilizzo per diverse ore prima di passare al lavaggio.

Sanelli mette tutto l’impegno possibile nel fornire ai propri clienti articoli di grande qualità, prodotti in Italia nello stabilimento di Premana e necessari a tutti gli operatori del settore, che si aspettano un grande successo da questa nuova linea a seguito dei primi riscontri molto positivi da parte dei clienti che hanno visitato la fiera di Francoforte e che hanno già potuto vedere i nuovi prodotti. Grazie allo studio delle forme delle lame per la nuova linea Meat & BBQ-Selection, Sanelli ha implementato anche le linee già esistenti - Premana Professional, Skin e Skin Colore Haccp - rendendole ancora più complete e assortite.

