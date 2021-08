Sistemi di attrezzature autoaspiranti, garanzia per la qualità dei piatti

L’offerta di piatti di qualità migliora la customer experience e fa crescere i flussi del fatturato. Con i sistemi di attrezzature autoaspiranti per il foodservice, gli operatori possono presentare cibi caldi con requisiti di spazio e di personale minimi. In questa guida scoprirai come la più moderna attrezzatura di foodservice, compatta, autoaspirante e waterless, può farti incrementare i profitti e il ritorno sugli investimenti.

Che cos’è un’attrezzatura di cottura autoaspirante?

L’installazione di una cappa da cucina tradizionale costa circa 5.400 euro al metro lineare, a cui vanno aggiunti i costi di funzionamento giornalieri. Con le versatili attrezzature autoaspiranti, hai un ritorno di cassa immediato perché basta l’allacciamento alla rete elettrica per avere un progetto food subito operativo.

Installando i forni a tecnologia ventless e waterless di Alto-Shaam, puoi massimizzare lo spazio a modo tuo. Le nostre attrezzature multifunzione possono essere usate senza una tradizionale cappa di ventilazione e permettono di preparare cibi di ottima qualità e consistenza anche in spazi molto esigui.

Quali sono i benefici delle attrezzature autoaspiranti?

Impieghi a basse temperature

Per cucinare a basse temperature, in modalità “slow-and-low”, i più moderni forni Cook & Hold sono la scelta ottimale per conseguire la massima qualità e consistenza dei cibi. In tutti i forni per cotture a basse temperature, il calore radiante della tecnologia Halo Heat® avvolge il cibo uniformemente escludendo l’uso di elementi molto caldi, l’aggiunta di umidità o l’utilizzo di ventole che spesso deteriorano la qualità degli alimenti. Gli operatori possono sfruttare le funzionalità di cottura e mantenimento in orario notturno, senza impiegare manodopera, con una più efficiente riassegnazione di personale e attrezzature.

I forni Cook & Hold possono essere sistemati in qualsiasi spazio e non richiedono cappa né ventilazione esterna. Lo speciale disegno waterless evita la necessità di tubazioni, scarichi, filtri o interventi di manutenzione, con un’ulteriore riduzione dei costi di installazione e esercizio. Il costo di esercizio di questi forni è di soli 0,80 / 1,60 euro al giorno.

Forni multi-cottura

I forni multi-cottura Vector® serie H sono ideali per gli operatori che vogliono preparare alimenti in quantitativi e varietà senza eguali in spazi non provvisti di canna fumaria. Questi forni da banco hanno fino a quattro camere di cottura indipendenti in un’unica unità e consentono di cucinare contemporaneamente alimenti diversi alla temperatura, alla velocità della ventola e con il controllo dei tempi di cottura appropriati.

Il segreto per preparare più vivande con un ingombro minimo e senza canna fumaria è Structured Air Technology™. Questa tecnologia a flusso d’aria verticale ad alta velocità permette di ottenere una qualità e una consistenza perfette con qualsiasi cottura – frittura ad aria, cottura al forno, arrosto e altro ancora.

Meno personale e flussi di lavoro ottimizzati

Le attrezzature autoaspiranti più recenti non sono solo la soluzione ideale per risolvere problemi di spazio. Sia i forni multi-cottura Vector sia i forni di cottura e mantenimento Cook & Hold sono di uso intuitivo e programmabili con il più innovativo sistema di controllo Alto-Shaam mai realizzato. Con ChefLinc™, un sistema di gestione a distanza dei forni basato sul cloud, i manager possono aggiungere e togliere le ricette dai forni con facilità, risparmiando sui tempi e sui costi del personale. Le ricette programmabili guidano il processo di cottura e consentono di ottenere sempre risultati perfettamente uguali, indipendentemente da chi utilizza il forno. I manager, inoltre, possono aggiungere immagini e suddividere le ricette per categorie, così il personale può identificarle più agevolmente e il lavoro diventa più efficiente. ChefLinc™ fornisce inoltre informazioni basate sui dati con cui gestire menù, forni e azienda da qualsiasi luogo.

Sistemi completi per attrezzature di cottura commerciali

Per completare il loro progetto food, gli operatori possono scegliere, oltre alle attrezzatura autoaspiranti, anche soluzioni di mantenimento e raffreddamento dei cibi compatte e waterless.

Soluzioni di mantenimento

Le soluzioni di mantenimento compatte ottimizzano il lavoro del personale e la preparazione dei cibi perché danno la possibilità di cucinare le vivande in anticipo e di conservarle a lungo con tutte le loro caratteristiche. Alto-Shaam offre un’ampia gamma di attrezzature per il mantenimento dei cibi in un progetto food senza canna fumaria, tra cui ripiani mantenitori di calore, scaldavivande e armadi mantenitori di calore.

La gamma di soluzioni Alto-Shaam per l’esposizione e la conservazione a caldo delle vivande utilizza la delicata tecnologia Halo Heat per mantenere il calore uniforme del cibo e preservarne il gusto e il grado di umidità. Non richiede ventilazione, tubazioni o scarichi. Le soluzioni di mantenimento Holding possono essere impilate con altre attrezzature e concorrono così a migliorare l’esperienza dell’asporto, a aumentare gli acquisti d’impulso e a minimizzare gli sprechi.

Soluzioni di raffreddamento

È possibile ridurre significativamente gli sprechi di cibo e incrementare il fatturato utilizzando attrezzature di raffreddamento rapido. I raffreddatori rapidi QuickChiller™ sono progettati per raffreddare in modo sicuro, veloce e uniforme i cibi preparati in anticipo e conferire ulteriori potenzialità di profitto a un progetto food senza canna fumaria. I QuickChiller di Alto-Shaam sono compatti, sotto banco e facili da installare.

Per maggiori informazioni o per vedere le attrezzature Alto-Shaam in azione, contattate il vostro team dedicato Alto-Shaam Italia all'indirizzo sales@alto-shaam.it.

Per informazioni: www.alto-shaam.com