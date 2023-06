Sostenibilità e innovazione: Tecnoinox al servizio dei professionisti dell'Horeca

Tecnoinox è un’impresa italiana che da quasi 40 anni progetta e fabbrica interamente nella sede di Porcia (Pn), Friuli Venezia Giulia, una gamma completa di cucine modulari, salamandre e forni combinati per i professionisti dell’Horeca, ricercando da sempre l’eccellenza. Per Tecnoinox, eccellenza significa poter offrire al cliente la solidità di cui non può fare a meno nel lavoro quotidiano in cucina. Qualità, affidabilità, customer focus: questo è il cuore della mission aziendale.

L’innovazione è parte integrante del processo creativo e produttivo. Il risultato di questo approccio sono soluzioni che uniscono prestazioni, semplicità d’uso, robustezza e affidabilità. L’obiettivo è soddisfare l'imperativo di chef, ristoratori, professionisti e operatori della ristorazione: lavorare in un ambiente in cui ogni passaggio sia intuitivo, efficiente e profittevole, in una cucina di cui potersi fidare.

Tecnoinox progetta e fabbrica una gamma completa di cucine modulari, salamandre e forni combinati per l'Horeca

La sostenibilità, intesa come rispetto per l’ambiente , ricerca dell’efficienza e attenzione al benessere delle persone, fa parte dell’identità e del percorso di Tecnoinox. Dal punto di vista della sostenibilità sociale, una consolidata politica di welfare persegue il miglioramento della vita dei dipendenti a 360 gradi, sia sul luogo di lavoro sia nel loro privato, mentre l'innovazione tecnologica avviata a livello manifatturiero si è concretizzata in una serie di progetti per rendere processi e prodotti sempre più efficienti, in grado di ottimizzare consumi, tempi di lavoro, sprechi e scorte e, di conseguenza,

La riduzione dell'uso di materie plastiche nelle apparecchiature e negli imballi e l'impiego di materie prime di origine certa, in massima parte europee per evitare quelle provenienti dai Paesi in cui viene praticato lo sfruttamento del lavoro, sono solo alcuni esempi del percorso intrapreso.

Anche lo sviluppo di apparecchiature che abbinano alte prestazioni ed elevata efficienza energetica, minori consumi di acqua in fase di pulizia e ridotte emissioni di CO 2 (fino a 1,7 tonnellate/anno) rappresenta in questo momento una priorità del comparto R&D dell'azienda.

Tecnoinox

via Torricelli 1 - 33080 Porcia (Pn)

Tel 0434 920110