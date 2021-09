Tap di Tecnoinox supporta il lavoro del panettiere

Antonio Follador è l’innovativo panificatore di Pordenone che ha trasformato il panificio di famiglia (fondato nel 1968) in un moderno laboratorio premiato con i “Due Pani” dalla Guida Pane & Panettieri d’Italia 2022 del Gambero Rosso. Il laboratorio di 1.200 mq, con una trentina di collaboratori, serve due magnifici punti vendita nonché decine di clienti italiani ed esteri grazie alle linee “gelo” e in “atmosfera modificata”. Tecnoinox ne ha supportato lo sviluppo con i forni digitali Tap.





Antonio Follador e i suoi collaboratori presentano i prodotti da forno cotti con Tap

Antonio Follador

«I vantaggi conseguiti con l’acquisto dei due forni Tap Tecnoinox sono stati immediati - spiega Follador - abbiamo risolto le anomalie riscontrate con le attrezzature precedenti, migliorando le nostre performance grazie all’affidabilità dei forni Tecnoinox. Tap è. Con la suaposso impostare i parametri di cottura, avendo la fondamentale garanzia che ci sarà, che per noi panettieri e per i pasticceri è l’aspetto principale».«Con Antonio Follador c’è stata sintonia immediata - racconta, amministratore unico di Tecnoinox - una volta comprese le sue esigenze e stabiliti gli obiettivi, effettuato il sopralluogo tecnico, è stato agevole individuare nei forni Tap la soluzione che offre massima affidabilità e semplicità d’uso e, allo stesso tempo, assicura all’attività del Panificio un guadagno concreto in termini di efficienza e flessibilità».Il forno, con boiler integrato, ha trovato la sua utilizzazione elettiva in tutte le cotture con vapore, in sottovuoto e a bassa temperatura con sonda., invece, è impiegato nella produzione di pasticceria e per la finitura delle basi per pizza.«Tap è il forno che stressiamo di più perché lavora quasi costantemente a temperature intorno ai 240°C. Con Tap possiamoe questo ci serve per aiutare lo scioglimento della mozzarella e a rendere croccanti le basi pizza», puntualizza, chef e braccio destro di Antonio Follador. «Aggiungo anche che abbiamo riscontrato un, minimizzando il calo di peso. Inoltre, abbiamo avuto un significativo, senza contare la comodità del programma di lavaggio, che ci agevola molto nel fine servizio, al termine della giornata».L’acquisto è stato agevolato dalla conformità di Tap ai requisiti del Piano Industria 4.0, che consente la messa in rete dei forni e l’accesso al credito d’imposta del 50%.Per informazioni: www.tecnoinox.it