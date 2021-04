Tap, il forno professionale che sfida la crisi da lockdown

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 10:30

”, una formula pay-per-use particolarmente vantaggiosa; accesso al credito d’imposta del 50%, previsto per l’acquisto di beni strumentali Industria 4.0.

Forni combinati Tap Tecnoinox

n attesa della fine della pandemia e della riapertura completa di ristoranti e hotel,, azienda specializzata nelle soluzioni di cottura per l’Horeca, propone agli utenti finali l’con due diverse opzioni:Con Zero Pensieri , l’innovativa formula pay-per-use,. L’utente finale, infatti, può beneficiare per 36 mesi delle prestazioni superiori dei forni combinati Tap Tecnoinox , sia per gastronomia sia per pasticceria, e di un service pack comprendente trasporto, installazione, registrazione e connessione al servizio Tap Cloud, avviamento con uno chef a disposizione, 1.000 ore annue di utilizzo effettivo, manutenzione programmata semestrale e assistenza tecnica “48 ore”: il tutto dietro la corresponsione di una tariffa mensile per l’uso. Le eventuali ore di uso superiori alle 1.000 annue saranno conguagliate ogni 12 mesi con una tariffa oraria minima. Allo scadere del terzo anno il cliente sarà libero di scegliere se tenere il forno Tap pagando un piccolo importo a saldo oppure restituirlo.In alternativa, la compravendita è supportata dalla possibilità di accedere al credito d’imposta del 50% per beni strumentali Industria 4.0, potenziato per il 2021 come previsto dalla Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, commi da 1051 a 1063. Tutti i forni della linea Tap, infatti, possono essere. Tap Cloud consente di inserire direttamente dal proprio pc o tablet le ricette, mettere in rete tra loro più forni Tap e scaricare contenuti utili. Migliorare produttività e redditività sono temi scottanti per le cucine professionali. Tecnoinox ha innovato utilmente i propri forni e i propri modelli di business per supportare i ristoratori, in collaborazione con i partner tecnico-commerciali.Per informazioni: www.tecnoinox.it