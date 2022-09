Tecnologia e digitalizzazione migliorano il lavoro in cucina

Orari estenuanti, ambienti poco confortevoli e carenza di personale sono alcune delle sfide che le cucine professionali devono affrontare ogni giorno. Supportare la brigata di cucina ad affrontarle al meglio non è facile con apparecchi di cottura convenzionali. Per questo la scelta di sistemi di cottura intelligenti può fare una grande differenza.

iCombi Pro e iVario Pro di Rational

iCombi Pro e iVario Pro di Rational semplificano e agevolano il lavoro in cucina perché gestiscono le cotture autonomamente, riducendo la mole di lavoro.

Sono semplici e intuitivi da usare, lavorano in modo indipendente adattando automaticamente il processo di cottura alle condizioni del cibo che deve essere cucinato: il cibo appare come immagine sul display dell’apparecchio, basta selezionare il risultato desiderato, oppure salvare un processo per poi riprodurlo sempre con la stessa qualità semplicemente premendo un pulsante. Il risultato è garantito, indipendentemente da chi c’è in cucina in quel momento e senza necessità di controllo.

