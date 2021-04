Welbilt ottiene il certificato di Connettività e Industria 4.0

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 19:30

La tecnologia migliora il lavoro in cucina



Informazioni in tempo reale, minori costi, maggiori prestazioni



Agevolazione fiscale per chi investe in attrezzature tecnologiche



e era risaputo che molti dei prodotti con il sigillo Welbiltavevano tutte le caratteristiche richieste per far parte dell’Industria 4.0, ora è ufficiale:per i modelli Convotherm Bake, Convotherm mini EasyTouch, Convotherm C4 EasyTouch, Convotherm maxx, Merrychef e2s e Merrychef e4s. Inoltre, dispone del servizio di connettività, in costante sviluppo, leader nel mercato in riferimento all’integrazione di tutte le apparecchiature culinarie da un unico software che consente, tra molte altre funzioni, il monitoraggio della produzione o del consumo.Comprendendo lo stress quotidiano della gestione di un ristorante, un minimarket o un hotel, Welbilt sta progettando laper promuovere continui miglioramenti delle prestazioni per i suoi clienti. Mentre navigano in un nuovo paradigma digitale, Welbilt li aiuta a sfruttare i loro dati per ottimizzare i loro processi e risultati, migliorare la loro esperienza di cena e, nel tempo, fornire una piattaforma che permetterà loro di adattarsi continuamente a un mondo in rapida evoluzione.L’consente di sfruttare la potenza delle informazioni in modo che le operazioni dei clientiWelbiltpossano adattarsi a un ambiente in continua evoluzione in modo più rapido ed efficiente. La piattaforma digitale KitchenConnect dell’azienda offre numerosi modi per sfruttare questo potere per portare le operazioni dei propri clienti all’eccellenza, aiutando a realizzare vantaggi senza precedenti e fornendo l’integrazione di una cucina connessa in ogni momento con tecnologia e sistemi di monitoraggio progettati specificamente per il servizio di ristorazione.L’infrastruttura KitchenConnect include la più recente. Tutti questi servizi sono interconnessi per inviare avvisi attuabili a migliaia di località in quattro continenti, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all’anno. Pertanto,KitchenConnect è in grado di identificare potenziali problemi prima che si traducano in una perdita di entrate, offrendo la massima tranquillità ai clienti Welbilt. Inoltre, il servizio di connettività ha una schermata principale che sblocca tutte le informazioni sull’attrezzatura culinaria di cui i clienti del marchio hanno bisogno per ottimizzare il funzionamento della loro cucina. Queste informazioni vanno dai dati sul consumo di acqua o elettricità alle registrazioni degli errori, passando per documenti, manuali e video, download di menu e libri di cucina, informazioni sui cicli di pulizia, rapporti di servizio e molto altro ancora.In questo modo, Welbiltmette in contatto per la prima volta proprietari di franchising, gestori di ristoranti, chef e gestori di servizi, e. Fornisce informazioni in tempo reale, il che consente minori costi e maggiori prestazioni delle apparecchiature, oltre a evitare sprechi alimentari e migliorare il flusso di lavoro e la qualità degli alimenti.In Italia, la legge di Bilancio 2020 ha confermato l’agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di, chi è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Il periodo di applicazione include gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La norma è valida anche per annualità precedenti, a partire da investimenti avviati nel 2017, e si risparmia il 50% dell’investimento per il solo 2021.Per informazioni: www.welbilt.it