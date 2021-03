Attrezzature professionali Welbilt: cottura perfetta, senza sprechi

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 06:30

L

Merrychef

Samuele Zani

Convotherm

e sfide della ristorazione sono molte e complesse. La risposta delle aziende al futuro che avanza e che costringe a conoscere e padroneggiare sempre di più la tecnologia è basata sul concetto di, la cucina del futuro. Un tema, quello dell’, che abbiamo trattato in maniera approfondita anche nel servizio “ Si va verso una digital society: l’accoglienza è efficiente se connessa ”. Per approfondire il tema abbiamo intervistato, chef consultant, trainer e sales chef manager Nord Italia diCerto, trovo una similitudine tra queste due situazioni. Un’ottima squadra di calcio e un’ottima equipe di cucina, senza gli spettatori/clienti, perde di emozione a mio avviso.Penso sempre positivo come filosofia di vita. Penso che il Covid abbia portato ad una diffusione e ad un’evoluzione delle dark kitchen, viste prima con occhio italiano, come cucine che producevano piatti di bassa qualità. Oggi sono una realtà e lo saranno anche in futuro, con qualità sia nei prodotti sia nella componente di delivery.Sicuramente attrezzature che rendano il momento del servizio più veloce, più performante e continuativo sotto il punto di vista di qualità di prodotto. Il forno, ad esempio, sembra nato per questo scopo. E poi un forno utilizzabile da chiunque, veloce e performante come ilCon il Convotherm faccio produzione sia espressa sia di stoccaggio e utilizzo un forno che lavora inquindi a temperature più basse e a tempi ridotti di un 20% circa rispetto agli altri forni. Ciò genera un prodotto cotto in maniera più sana, con meno stress, minor calo peso e pronto in tempi più brevi. Con il Merrychef, essendo velocissimo e utilizzando una, rigenero o cuocio espresso alcuni prodotti in. Ad esempio, una costina di maiale cotta a bassa temperatura nel Convotherm, poi abbattuta in positivo nel Merrychef, per essere resa croccante e succulenta impiega 50 secondi. Quindi con questo sistema di lavoro sono pronto sia per 5 persone che per 50 persone, senza sprechi, dando una qualità ottima tutti i giorni, con servizio veloce e a costi controllati.Diciamo che rimango piacevolmente sorpreso della continuità della giusta attesa dell’arrivo del piatto indipendentemente che il locale sia pieno oppure no, perché una volta che crei questo sistema di lavoro ilè quello che si decide insieme allo staff e al titolare. Inoltre - cosa non da poco - rimango piacevolmente sorpreso dalla costante qualità del piatto servito.Nettamente superiore! Ti faccio un esempio. Acquisto un prodotto il lunedì, mettiamo un prodotto classico, nell’esempio poniamo sia una tagliata di manzo. Bene, con questo sistema che ho nella mia dark kitchen, la cuocio a bassa temperatura a 54°C al cuore per 3 ore sottovuoto, poi la abbatto in positivo; appongo data, lotto e nome prodotto e stivo in cella di stoccaggio. Arrivano due clienti; apro il sacchetto, metto nel Merrychef e in un minuto ho la tagliata di manzo pronta rosolata e succulenta. Ma se arrivano 50 persone il mio tempo di rimessa in opera del prodotto non cambia. E anche se non viene nessuno, nessun problema, la merce è stabile in frigorifero. Ho fermato il tempo e la qualità della carne appena acquistata.Certo, e può essere anche un’alternativa costante in un ristorante per avere un’ulteriore entrata, quando entreremo nella nuova normalità.Non solo per la delivery, ma anche per l’offering in sala e anche per committenti terzi. In altri termini, la dark kitchen non vuol dire produrre solo per clienti finali: può produrre per hotel che non hanno una cucina interna, per esempio, oppure per stabilimenti balneari che non possono o non vogliono attrezzarsi con una cucina interna.Diciamo che la tecnologia aiuta ma non sostituisce lo chef, questo è chiaro. Ma ricercare un prodotto, lavorarlo, insegnare ai tuoi collaboratori per poi non vederlo valorizzato nella cottura, credimi, non ha senso ed è frustrante! Come un buon cuoco usa degli ottimi coltelli, un buon consulente deve avere ottimi partner, eper quanto mi riguarda.Penso di sì, soprattutto in questo ultimo periodo, anche perché esistono sgravi fiscali importanti per l’industria 4.0.Per informazioni: www.welbilt.it