Ddl Concorrenza, i dehors saranno liberi fino al 31 dicembre 2024?

Con gli emendamenti al ddl (disegno di legge) Concorrenza presentati dai senatori Nastri, De Priamo (e altri), viene esteso il regime di semplificazione dei dehors fino al 31 dicembre 2024. «I dehors - come sottolineato dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) -, infatti, se ben progettati e gestiti, rappresentano un valore aggiunto per le imprese della ristorazione e, al tempo stesso, contribuiscono a migliorare gli spazi urbani.

Dehors liberi fino al 31 dicembre 2024 con il Ddl Concorrenza

L'utilità dei dehors: forma di convivialità urbana e di sicurezza

La Federazione, poi, fa sapere, sta lavorando per promuovere un nuovo approccio a tali strutture, che non dovrebbero essere considerate semplici estensioni delle attività commerciali, ma piuttosto una nuova forma di convivialità urbana. L'obiettivo è quello di favorire un cambiamento di prospettiva, trasformando questi spazi da semplici occupazioni del suolo pubblico in vere e proprie riqualificazioni degli spazi esterni.

La Fipe, inoltre, chiede da tempo alle istituzioni di regolamentare in modo strutturale questi dehors. Titolari di attività e enti locali dovrebbero collaborare per promuovere lo sviluppo ordinato delle attività commerciali, contemporaneamente migliorando gli spazi urbani e valorizzando il patrimonio architettonico, artistico e monumentale del Paese. Inoltre, i dehors svolgono un ruolo sociale importante, contribuendo alla sicurezza nelle vie e nei vicoli delle città. Questo aspetto è molto apprezzato dai cittadini, che li considerano un elemento positivo per la convivialità e il miglioramento di alcune aree specifiche dei centri urbani.