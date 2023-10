Wine Trekking Gourmet in Val di Cembra insieme a DoloViniMiti

Un'idea nata dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi con la partecipazione dei ristoratori della Val di Fiemme, che punta a valorizzare i prodotti della terra dei vini e avvicinare ospiti e locali alle tradizioni enogastronomiche di questo angolo di Trentino. Wine Trekking Gourmet è stata anche l'occasione per i circa duecento partecipanti di poter godere appieno del vasto giardino terrazzato coltivato a vite da oltre 2500 anni e sorretto da oltre 700 km di muretti a secco. Proprio qui, in questo paesaggio dal forte valore agricolo e culturale, cresce l'uva che viene trasformata in profumatissimi vini Doc dal sapore fortemente distintivo.

Il Wine Trekking Gourmet in Val di Cembra

Il percorso del Wine Trekking Gourmet in Val di Cembra

Ad accompagnare le numerose delizie per il palato gustate lentamente, assaggio dopo assaggio, circondati da vigneti, palazzi storici e un paesaggio da togliere il fiato, ci sono state le bollicine, i vini e le grappe della Val di Cembra. La partenza di Wine Trekking Gourmet è stata presso l'oratorio di Cembra dove in abbinamento ai Finger Food di benvenuto è stato abbinato un calice di Trentodoc. Seconda sosta dei trekker presso Palazzo Maffei dove all'antipasto del ristorante Le Migole, Trota bio marinata, rapa rossa, cetriolo al levistico e cavolo viola è stato servito un Muller Thurgau.

I paesaggi della Val di Cembra 1/3 Gli chef del ristorante 'L Bortoleto 2/3 Chiocciole monograno Felicetti al kamut cotte nel siero di Trentingrana, pesto alla canapa Biohemp e salsa XO allo speck 3/3 Previous Next

La camminata è proseguita verso Maso Besleri dove al primo piatto del Ristorante Hotel Orso Grigio: Green pasta - Chiocciole monograno Felicetti al kamut cotte nel siero di Trentingrana, pesto alla canapa Biohemp e salsa XO allo speck è stata abbinata la classica Schiava. Secondo piatto del ristorante 'L Bortoleto è stato gustato dai trekker presso Baita Serafini: Petto di Grigio Alpina alla brace; Polentina Soffice di Pannocchie arrostite; Insalata di cavolo rapa marinato, uva, finocchietto e liquirizia. In abbinamento con Pinot Nero. Wine Trekking Gourmet si è concluso con il dessert del ristorante stellato El Molin presso Cantina Pelz: Buchten in rosa (lievitato di montagna con crema al moscato rosa) in abbinamento con grappa.